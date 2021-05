Overwatch: Erster quitte les dragons de Shanghai

Joon “Erster” Jeong, joueur de flex DPS pour Shanghai Dragons, annonce sa retraite de la compétition Overwatch.

Alors que le tournoi de la Joute de juin est sur le point de commencer, Shanghai Dragons flex DPS Joon “Erster” Jeong annonce sa retraite de l’Overwatch League.

Erster a réalisé une vidéo pour expliquer sa décision de prendre sa retraite, alors que l’Overwatch League ne faisait que commencer.

La pression de l’Overwatch League a eu raison d’Erster. Il a expliqué qu’il se sentait dépassé et incapable de répondre aux attentes. Après plusieurs discussions avec les cadres et les entraîneurs, Erster a décidé de mettre un terme à sa carrière professionnelle d’Overwatch.

C’est assez surprenant, car ce n’est pas la première saison de l’Overwatch League qu’Erster a joué. Il a joué deux ans avec Atlanta Reign, terminant à la 5e place des séries éliminatoires de l’Overwatch League 2019 et 2020.

Erster a rejoint Shanghai Dragons en novembre dernier. Jusqu’à présent, l’équipe a réalisé un bon parcours lors de la saison 2021 de l’Overwatch League, se classant deuxième du tournoi de mai Melee. Cependant, Erster n’était pas le seul DPS star de l’équipe. Les Dragons de Shanghai ont 3 autres joueurs DPS, qui font tous partie de l’équipe depuis plus longtemps qu’Erster. Il n’a pas vu beaucoup de temps de jeu cette saison, ce qui a probablement conduit à sa décision de se retirer d’Overwatch.

À Erster, merci d’avoir donné tout ce que vous aviez et plus encore à l’équipe. Bien que nous souhaitons avoir plus de temps ensemble, nous respecterons toujours la décision d’un joueur de démissionner. Nous vous souhaitons le meilleur à la retraite! pic.twitter.com/DgYs62N2bc – Dragons de Shanghai (@ShanghaiDragons) 21 mai 2021

Qui peut remplacer Erster dans Shanghai Dragons?

Les 3 joueurs DPS restants pour Shanghai Dragons sont Jae-won “LIP” Lee, Min-seong “diem” Bae et le MVP de l’Overwatch League Byung-sun “Fleta” Kim. LIP et diem sont tous deux des spécialistes du hit-scan, tandis que Fleta maîtrise un plus grand nombre de héros.

Les Dragons de Shanghai n’ont pas besoin de remplacer Erster, avec déjà 3 joueurs DPS pour seulement 2 sièges DPS dans les six de départ. Cependant, l’équipe pourrait apporter du sang frais pour aider les joueurs à tourner et à s’adapter à plus de situations. Plus probablement, l’équipe continuera à fonctionner comme elle le fait déjà. Ils pourraient amener un nouveau joueur des Contenders pour les préparer à l’Overwatch League, mais sur le banc et non dans les six premiers.