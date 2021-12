Overwatch est libre de jouer pendant les vacances

Quiconque n’a pas essayé Overwatch au cours des cinq dernières années sera heureux de savoir qu’il est gratuit de jouer dès maintenant.

Jusqu’au 2 janvier 2022, tout le monde peut télécharger gratuitement Overwatch.

Il n’y a pas non plus de restrictions. Tous les éléments de progression, y compris les rangs et les cosmétiques atteints dans la version gratuite, seront transférés dans la version commerciale si vous décidez de l’acheter une fois la période d’essai terminée.

Sur PC, téléchargez simplement le jeu sur Battle.Net et partez en ville ! Cependant, Xbox et PlayStation auront besoin d’un compte Xbox Live Gold et d’un compte PlayStation Plus respectivement pour jouer en ligne.

Cette promotion fait partie de la célébration annuelle d’Overwatch Winter Wonderland, y compris plusieurs articles cosmétiques que vous pouvez consulter dans la vidéo ci-dessous.

Les mises à jour importantes pour Overwatch sont rares de nos jours, le renommage de son personnage de cow-boy étant la dernière fois que le premier jeu a fait la une des journaux. Overwatch 2 n’arrivera pas avant 2023 au plus tôt, en partie à cause des allégations de toxicité sur le lieu de travail et des poursuites judiciaires contre Activision Blizzard. L’entreprise sera probablement confrontée à cela pendant longtemps, d’autant plus que les débrayages d’employés et les grèves potentielles se poursuivent.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.