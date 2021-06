Overwatch Heroes Tier List – Juin 2021

in

Notre liste de niveaux de héros Overwatch – de haut en bas.

Le dernier patch de héros est maintenant en ligne ! Le moment est venu de classer les héros en fonction de leur position actuelle dans la méta. Quel héros est surpuissant et pourrait sauver une partie ? Lequel devriez-vous éviter dans son état actuel ? Voici notre méta des héros Overwatch pour juin 2021.

Héros de niveau S

Les héros de niveau S sont actuellement au meilleur de leur forme. Certains peuvent être sur-optimisés, tandis que d’autres peuvent simplement mieux fonctionner que d’autres en ce moment.

Zarya Reinhardt McCree Faucheur Lucio Zenyatta

La méta actuelle ramène Reinhardt et Zarya au premier plan. Si vous êtes un joueur de tank, vous ne pouvez pas vous tromper en choisissant l’un ou l’autre. Reinhardt et Zarya ont toujours été l’un des meilleurs duos de tankistes et sont toujours aussi forts cette saison.

Le canon à particules de Zarya a subi un léger nerf, mais pas assez pour la chasser du S-Tier. Ses dégâts de faisceau s’échelonnent désormais de 75 à 170 DPS au lieu de 95 à 170, ce qui signifie qu’elle est moins puissante lorsqu’elle revient de l’apparition, mais toujours aussi mortelle une fois chargée.

McCree domine la liste des héros DPS depuis quelques mois maintenant. Sa santé maximale a augmenté l’année dernière, faisant de lui une menace à considérer pour tous les adversaires. Le dernier patch de héros a augmenté le temps de rechargement de son Peacekeeper de 1,2 à 1,5 seconde et a réduit la distance de son jet de combat de 20 %. Malgré ces changements, McCree est toujours l’un des héros les plus puissants d’Overwatch.

Reaper est un héros mortel pour tous les chars et un flanker capable d’effrayer la plupart des équipes. Il était déjà puissant mais la récente note de mise à jour l’a encore plus boosté. Il a inversé l’auto-guérison de Reaper à son état avant son nerf, de sorte que le héros peut désormais récupérer 35% de sa santé tout en frappant les ennemis au lieu de 30%.

Lucio et Zenyatta fonctionnent bien dans la plupart des compositions d’équipe. Ils apportent tous les deux une grande valeur, que ce soit du Speed ​​Boost de Lucio ou des Discord Orbs de Zenyatta.

Héros de niveau A

Les héros de niveau A sont légèrement moins optimisés que les héros de niveau S, mais peuvent toujours s’intégrer dans la plupart des compositions de groupe.

Mei Doomfist Tracer Junkrat Echo Ashe Mercy Moira Baptiste Ana Wrecking Ball

Mei est un héros que vous voulez avoir dans votre équipe et non comme un adversaire. Elle peut bloquer un objectif avec son bloc de glace, isoler un joueur de son équipe avec son mur de glace et geler toute personne qu’elle rencontre.

Doomfist est également un bon choix pour les joueurs DPS. Il peut écraser les héros à faible santé, ce qui en fait une menace mortelle pour les joueurs de soutien. Junkrat et Ashe sont également des héros DPS fiables qui peuvent facilement détruire un bouclier et choisir des ennemis non prudents.

Echo faisait partie des héros de niveau S en raison de son impact massif sur le jeu avec son ultime. Voir deux Reinhardt vous charger était l’un des sentiments les plus terribles d’Overwatch, alors les développeurs ont calmé Echo d’un cran. Comme son ultime prend désormais 15 % plus de temps à charger, Echo fait partie des héros de niveau A : pas mal, mais pas aussi puissant qu’avant.

Booster Echo est Mercy, le docteur toujours en vol d’Overwatch. À elle seule, Mercy n’est pas meilleure que les autres héros de soutien. Cependant, sa valeur ajoutée vient de sa capacité de boost, faisant d’Echo une menace encore plus effrayante qu’elle ne l’est toute seule.

Baptiste tombe un peu dans notre liste de niveaux de héros Overwatch suite à son récent nerf. Dans la dernière mise à jour des héros, le temps de charge de ses Exo-Boots est passé de 0,7 à 1 seconde. Baptiste reste un bon héros général, avec une capacité de guérison élevée et son tout-puissant Champ d’Immortalité.

Moira est un héros polyvalent, rivalisant souvent avec le DPS pour les dégâts infligés tout en restant un puissant héros guérisseur. La dernière note de mise à jour augmente son coût ultime de 17% mais permet à Moira de régénérer plus de ressources tout en canalisant la Coalescence. Dans l’ensemble, Moira reste aussi puissante qu’elle l’était, ce qui en fait un choix sûr pour tout joueur de soutien.

Ana est un autre héros de soutien puissant. Son nanoboost est l’un des meilleurs ultimes offensifs du jeu, tout en donnant également de la santé à sa cible. Une grenade bien placée sur les ennemis est un arrêt de mort, car elle aide son équipe à se débarrasser de tous les adversaires touchés.

Tracer et Wrecking Ball dépendent fortement des compétences du joueur, mais peuvent avoir un impact sur leurs jeux. Les deux héros sont actuellement équilibrés et peuvent ennuyer n’importe quelle équipe ennemie – s’ils ne les anéantissent pas complètement.

Héros de niveau B

Les héros de niveau B ne sont pas dans leur meilleure forme, mais peuvent toujours fonctionner en fonction de la composition de votre équipe.

Soldat Symmetra : 76 Genji Hanzo Roadhog Sigma Winston D.Va Brigitte

Symmetra a toujours été difficile à gérer, surtout lorsqu’il s’agit d’attaquer un point. Ses tourelles peuvent forcer les ennemis à tourner le dos juste assez pour obtenir quelques coups du reste de l’équipe, tandis que son pad de téléportation peut rapidement permettre à son équipe de sauter sur un point ou de se replier vers un endroit plus sûr.

Soldat : ​​76 n’est pas un mauvais héros, mais ne se compare tout simplement pas aux autres hitscans, à savoir McCree. Son ultime reste l’un des meilleurs quand il s’agit de tuer un Pharah, mais comme la dame volante n’est pas dans sa meilleure forme en ce moment, Soldier tombe un peu en disgrâce par rapport aux autres héros.

Les frères Shimada, Hanzo et Genji, sont des marchands de dégâts fiables. Ce ne sont peut-être pas les meilleurs choix pour le moment, mais ils peuvent toujours bien fonctionner dans les jeux compétitifs.

Roadhog est un tank qui n’a besoin de personne d’autre que lui-même. Sa capacité d’auto-guérison et sa grande réserve de santé le rendent difficile à tuer, tandis que son crochet peut punir quiconque se trouve dans son champ de vision.

Sigma fait également partie de la liste B-Tier. Il est actuellement équilibré mais n’a pas ce qu’il faut pour être un meilleur choix que Reinhardt dans la plupart des situations. De plus, son impact sur les jeux se limite à la capacité de son équipe à choisir les adversaires qu’il étourdit ou place haut dans le ciel.

D.Va et Winston sont de puissants héros à plonger dans une équipe ennemie. Ils peuvent tuer la voie arrière d’un adversaire, tout en étant également capables de retirer leurs soutiens. Cependant, ils ne fonctionnent pas sur toutes les cartes et avec toutes les équipes depuis que la méta Dive est tombée en disgrâce.

Comme Reinhardt est populaire en ce moment, Brigitte peut bien s’intégrer dans cette méta. Lorsqu’elle reste derrière le bouclier de Reinhardt, elle peut soigner la plupart de l’équipe de manière cohérente. Cependant, elle est un peu courte avec d’autres héros de tanking.

Héros de niveau C

Les héros de niveau C sont moins puissants que les héros répertoriés dans les niveaux précédents. Ils fonctionnent généralement bien dans les elos inférieurs mais échouent un peu lorsqu’ils gravissent les échelons, à moins qu’ils ne soient joués par un joueur vraiment qualifié.

Pharah Torbjorn Orisa

Pharah était l’un des héros les plus ennuyeux à contrer, en particulier dans les rangs inférieurs. Cependant, depuis la sortie d’Echo, elle n’est plus le héros volant à abattre. Echo est plus puissant que Pharah, prenant sa place dans notre liste de niveaux de héros Overwatch.

Torbjorn est un héros amusant, mais pas vraiment percutant. Sa tourelle est utile dans les rangs inférieurs, car les adversaires ont tendance à l’oublier et à se faire tirer dessus par le tir automatique. Cependant, au fur et à mesure que vous gravissez les échelons, il est facilement détruit par une équipe coordonnée. Son ultime, Molten Core, peut empêcher l’équipe ennemie de passer un étranglement, mais c’est le seul scénario où Torbjorn est vraiment efficace.

Orisa a toujours du mal à trouver sa place dans la méta, en plus d’être un bouclier supplémentaire pour la composition à double bouclier. Elle manque de mobilité et de dégâts globaux, l’empêchant de grimper dans cette liste de niveaux.

Meh-Tier Heroes

Ce niveau devrait être le D-Tier, mais c’est vraiment un Meh-Tier. Ces héros sont… Meh. Choisissez-les à vos risques et périls et soyez prêt à ce que votre équipe vous appelle un lanceur.

Bastion Sombra Faiseur de veuves

Bastion, Sombra et Widowmaker dépendent fortement de votre niveau de compétence. Si vous êtes un joueur de l’Overwatch League, vous pouvez choisir l’un d’entre eux et porter votre équipe. Si ce n’est pas le cas, envisagez de changer si vous ne parvenez pas à tuer l’entrée avec Widowmaker, si vous échouez à votre EMP avec Sombra ou si vous n’avez pas assez de couverture pour jouer à Bastion.

Et cela conclut notre liste de niveaux de héros Overwatch pour juin 2021 ! Votre héros préféré figure-t-il dans le classement ou a-t-il atteint le Meh-Tier ? Cette liste de niveaux devrait être valide pendant quelques mois, à moins qu’une nouvelle note de mise à jour ne parvienne plus tôt. Quoi qu’il en soit, assurez-vous de consulter ESTNN pour les dernières nouvelles d’Overwatch !

La publication Overwatch Heroes Tier List – juin 2021 est apparue en premier sur Esports News Network | ESTNN.