Overwatch introduit le jeu croisé, la progression croisée à venir dans le futur

Overwatch, le jeu de tir en ligne de Blizzard, aura bientôt du cross-play.

C’est selon le nouveau directeur du jeu Aaron Keller, qui a déclaré dans une mise à jour vidéo que la fonctionnalité permettra aux gens de jouer avec leurs amis sur PC, Xbox, PlayStation et Nintendo Switch. Il n’y a pas encore de date de sortie définitive pour cette fonctionnalité, mis à part le fait qu’elle arrive dans un avenir proche.

La société travaille également sur la progression croisée, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent transférer leurs statistiques durement gagnées, etc. entre différentes plates-formes. Cela ne vient pas à côté du jeu croisé, mais c’est quelque chose qui est prévu pour l’avenir.

Afin de permettre le jeu croisé, les utilisateurs doivent avoir un compte Battle.net. À partir de là, les joueurs doivent lier cela à la console sur laquelle ils se trouvent, conformément à la FAQ de la fonctionnalité.

Le jeu croisé sera lancé sous une forme bêta dans un proche avenir.

Keller est devenu directeur de jeu d’Overwatch suite au départ de Jeff Kaplan de Blizzard. Il est le dernier d’une longue lignée de départs très médiatisés du développeur.

