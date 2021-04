Overwatch: Jeff Kaplan quitte Blizzard

Jeff Kaplan, le père d’Overwatch, quitte Blizzard.

Après 19 ans de travail chez Blizzard, Jeff Kaplan, le père d’Overwatch, quitte l’entreprise. Aaron Keller prend les rênes d’Overwatch et poursuit le développement d’Overwatch 2.

Plus qu’un directeur de jeu, Jeff Kaplan est à Overwatch ce que Gabe Newell est à Steam. Il était considéré comme le père du jeu, également appelé «Papa Jeff» dans la communauté Overwatch.

Kaplan a régulièrement réalisé des vidéos communautaires pour tenir les fans informés de l’état du jeu. Il a même réalisé des vidéos annuelles Overwatch Yule Log, assis sur un canapé confortable, devant une cheminée, comme le ferait un membre de la famille à Noël. Kaplan était l’interface principale entre l’équipe de développement et la base de joueurs.

“Je quitte Blizzard Entertainment après 19 années incroyables. c’était vraiment l’honneur d’une vie d’avoir l’opportunité de créer des mondes et des héros pour un public aussi passionné. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux de Blizzard qui ont soutenu nos jeux, nos équipes de jeu et nos joueurs. mais je tiens à remercier tout particulièrement les merveilleux développeurs de jeux qui ont partagé avec moi le chemin de la création. n’acceptez jamais le monde tel qu’il semble être. osez toujours le voir pour ce qu’il pourrait être. j’espère que vous faites la même chose. gg, jeffrey kaplan “

Selon Blizzard, c’est la décision de Jeff Kaplan de quitter Blizzard et donc Overwatch. Ni la société ni Papa Jeff n’ont plus détaillé les raisons pour lesquelles le capitaine a quitté le navire, tout comme l’Overwatch League a commencé et Overwatch 2 a révélé un peu plus sur lui-même à la BlizzConline.

Overwatch entre de nouvelles mains

Aaron Keller est le nouveau directeur du jeu d’Overwatch. Il a commencé sa carrière chez Blizzard en 2001, travaillant comme level designer sur World of Warcraft. Keller est à l’origine de certaines des villes les plus populaires de WoW, y compris la capitale de l’Alliance, Stormwind.

Keller a aidé Jeff Kaplan sur Overwatch pendant plusieurs années. Il a travaillé sur le développement de King’s Row, l’une des cartes Overwatch les plus populaires. Il a également été directeur de jeu associé pour Overwatch 2 et prend désormais la place de son patron. Keller a assuré qu’Overwatch 2 verra toujours la lumière un jour, même si nous avons encore très peu de nouvelles à ce sujet.

Le message Overwatch: Jeff Kaplan quitte Blizzard est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.