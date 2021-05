Overwatch League: Dallas Fuel Signs Pine

Dallas Fuel signe l’ancien hitcan de NYXL Do-hyeon “Pine” Kim.

Dallas Fuel, qui vient de remporter le tournoi de May Melee avec sa liste ressuscitée Element Mystic, vient de recruter l’ancien spécialiste des hitscan de New York Excelsior Do-hyeon “Pine” Kim.

Dallas Fuel a remporté la première compétition de la saison 2021 de l’Overwatch League et ne semble pas prêt à mettre fin à cette séquence de victoires. L’équipe signe l’un des joueurs hitcan les plus populaires de l’Overwatch League: Do-hyeon “Pine” Kim.

L’un des meilleurs joueurs hitscan de la ligue

Pine, souvent appelé Big Boss Pine par ses fans, a joué avec NYXL depuis la saison inaugurale de l’Overwatch League. New York Excelsior a remporté la toute première saison régulière, qualifiant Pine pour le match des étoiles OWL 2018 – qu’il a remporté.

L’année suivante, une nouvelle méta régna sur l’Overwatch League: les GOATS. Cette méta a permis aux équipes de gérer trois chars et trois supports, laissant peu ou pas de place pour un joueur de hitcan. NYXL s’est classée 3e à la fois dans la saison régulière et les séries éliminatoires de l’Overwatch League 2019, mais Pine ne figurait pas dans la liste à cause de la méta GOATS.

Comme les hitscans ne cadraient pas bien dans l’Overwatch League en 2019, Pine a décidé de se retirer de la compétition Overwatch. Il est néanmoins resté avec NYXL, devenant un streamer pour l’équipe.

Spécialiste Hitscan de Dallas Fuel, Big Boss Pine

Pine est maintenant de retour dans l’Overwatch League en tant que joueur professionnel. Il rejoint Dallas Fuel, qui vient de remporter le tournoi May Melee. Pine attend actuellement son approbation de transfert par l’Overwatch League et son visa américain pour rencontrer ses coéquipiers de Dallas Fuel.

Mais pourquoi Dallas Fuel signe-t-il Pine, car il n’a jamais joué avec Element Mystic et vient après le début de la saison? Plus tôt cette année, le hitcan de Dallas Fuel, Ki-hyo “Xzi” Jung, a dû prendre sa retraite en raison de problèmes de santé. Son départ a laissé un vide dans la liste de Dallas Fuel, qui ne compte que des joueurs flex DPS et aucun vrai maître de hitscan. Cette lacune est maintenant comblée alors que l’équipe a recruté le joueur hitcan le plus populaire, Big Boss Pine de NYXL.

