Overwatch League : Diem de Shanghai Dragons prend sa retraite

Min-seong “diem” Bae, joueur DPS hitscan pour Shanghai Dragons, se retire de la compétition Overwatch pour des “raisons personnelles”.

Peu de joueurs DPS Overwatch League sont aussi populaires que Min-seong “diem” Bae. Le lecteur hitscan DPS était un élément clé de Shanghai Dragons depuis qu’il a rejoint l’équipe, en 2018.

Il a eu un impact majeur sur l’équipe, aidant les Dragons de Shanghai à remporter la saison régulière de l’Overwatch League 2020 et les éliminatoires de l’Asie. Diem est devenu le tout premier champion consécutif de Widowmaker 1v1, prouvant sa domination en tant que tireur d’élite dans l’Overwatch League.

En 2021, diem et les Shanghai Dragons se sont classés 2e du tournoi May Melee. Le joueur annonce maintenant sa retraite d’Overwatch professionnel, alors que l’équipe se dirige vers le tournoi de joutes de juin.

Les Dragons de Shanghai commémorent l’impact de Diem sur l’équipe

Selon la lettre de diem à ses fans, il ressentait trop de pression pour continuer à jouer avec un bon état d’esprit. Il a atteint les plus hautes places de l’Overwatch League à un jeune âge; étant l’un des meilleurs tireurs d’élite de la Ligue et un élément clé de l’une des meilleures équipes, Shanghai Dragons. La peur de s’écraser d’une telle hauteur a atteint le joueur, qui décide de se retirer avant de tomber en disgrâce.

Il manque désormais aux Dragons de Shanghai l’un de leurs principaux joueurs. Pour commémorer l’impact de diem sur l’équipe, les Dragons de Shanghai ont créé deux figurines Widowmaker spéciales – une pour chaque championnat Widowmaker 1v1 remporté par diem. L’une de ces figurines sera envoyée au joueur, tandis que l’autre est visible du public dans la base des Dragons de Shanghai.

Une balle, un mort. Afin de commémorer les réalisations de Diem et ses réalisations extraordinaires dans le rôle de Widowmaker, nous avons décidé de personnaliser deux figurines Widowmaker avec le skin SHD pour reconnaître les deux championnats Widow 1V1 qu’il a remportés. L’un d’eux le fera – https://t.co/lwuq3dtj0i pic.twitter.com/2uFwEMSv8W – Dragons de Shanghai (@ShanghaiDragons) 3 juin 2021

Plus tôt ce mois-ci, un autre joueur des Dragons de Shanghai a annoncé sa retraite : Joon “Erster” Jeong. Pour remplacer le lecteur DPS flexible, Shanghai Dragons a signé l’ancien spécialiste New York Excelsior Genji Seung-jun “WhoRU” Lee. Il n’y a pas encore d’informations sur qui remplacera diem dans la liste. Les Dragons de Shanghai ont maintenant 3 joueurs DPS : WhoRU, Byung-sun “Fleta” Kim et Jae-won “LIP” Lee.

