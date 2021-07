Overwatch League : Ivy de NYXL prend sa retraite

in

Seung-hyun “Ivy” Lee, joueur DPS flexible pour New York Excelsior, prend sa retraite de l’Overwatch League.

Alors que le Summer Showdown se termine, New York Excelsior fait ses adieux à l’un de ses derniers choix. Seung-hyun “Ivy” Lee a décidé de se retirer de l’équipe et de se retirer de l’Overwatch League.

Aujourd’hui, nous disons au revoir à @owivy2 alors qu’il prend sa retraite de la @overwatchleague. Il a été un excellent coéquipier et nous sommes reconnaissants pour ses contributions dans cette nouvelle ère pour NYXL. Nous lui souhaitons le meilleur pour sa prochaine aventure. #EverUpward pic.twitter.com/x2zvXVtowG – NYXL (@NYXL) 16 juillet 2021

Ivy a commencé sa carrière en Overwatch League avec Toronto Defiant au cours de la saison 2019. Il a ensuite rejoint Philadelphia Fusion, où il a aidé l’équipe à obtenir la deuxième place de la saison régulière de l’Overwatch League 2020. Philadelphia Fusion a terminé quatrième de la grande finale, mais Ivy a fait sa marque dans l’équipe.

Avec NYXL, les choses ne se sont pas aussi bien passées pour Ivy. Le joueur a eu du mal à trouver sa place dans les six de départ, réchauffant le banc plus qu’auparavant avec Philadelphia Fusion. New York Excelsior a réussi à se qualifier pour les demi-finales du tournoi June Joust mais a perdu les Regional Knockouts du Summer Showdown.

Ivy prend maintenant sa retraite de l’Overwatch League, sans aucune information supplémentaire pour le moment. NYXL se rendra à la Countdown Cup avec trois joueurs DPS : Seung-woo “FEATH5R” Lee, Young-woo “Flora” Lim et Gwang-won “Gwangboong” Kim.