Overwatch League : les perspectives du prix Dennis Hawelka

Prix ​​Dennis Hawelka : Le prix qui compte plus que tout autre.

Il n’y a qu’un seul prix qui parle de qui vous êtes en tant que personne, et pas seulement en tant que joueur. Le prix qui vous félicite pour le dur labeur de votre vie, et pas seulement pour le travail que vous faites avec la souris et le clavier.

Il n’y avait pas de meilleure personnalité à avoir sur un joueur de l’Overwatch League que Mickie. Hawelka, également connu sous le nom d’INTERNETHULK ou simplement de Hulk, était un mentor et un ami proche de Mickie avant son décès.

Mickie n’a cependant pas remporté ce prix simplement pour son amitié. Mickie a vraiment promu l’esprit sportif au plus haut niveau et n’a jamais été vu sans un sourire sur son visage. Au cours de la deuxième saison de l’Overwatch League, le lanceur Scott “Custa” Kennedy a remporté le prix pour sa personnalité en streaming, dans la ligue et en personne. C’est une personne extrêmement sympathique, et est toujours prompt à rappeler aux gens que même si c’est compétitif, ce n’est qu’un jeu. En fin de compte, tous les autres joueurs de la ligue devraient être vos amis.

En dehors de tout cela, il a également collecté plus de 6 000 $ en charité pour l’hôpital pour enfants St. Jude. La saison trois était assez différente cependant. L’objectif du prix pour cette année-là, lorsqu’il a été décerné à McGravy, était basé sur sa sensibilisation et sa clairvoyance en ce qui concerne ses convictions sur les questions sociales. C’était étrange pour certains, car tout le monde n’est pas d’accord avec les positions de McGravy sur les problèmes sociaux, mais l’Overwatch League n’avait certainement que de bonnes intentions en tête lorsqu’elle lui a décerné ce prix.

Saebyeolbe

Cette année, il n’y a vraiment qu’un seul choix. Un joueur qui se démarque des autres. Avant de parler de lui, il y a un joueur qui, selon beaucoup, devrait remporter le prix non seulement à cause de son franc-parler cette année, mais parce qu’ils pensent qu’il aurait également dû gagner en 2019. Saebyeolbe est un joueur préféré des fans qui a dirigé le New York. Excelsior dans les saisons 2018, 2019 et 2020. Sa meilleure démonstration de qui il est sont deux moments déterminants.

Le moment capturé de lui avec la photo de sa femme qu’il garde dans son clavier à chaque match, et le moment où il a pris la main d’un coéquipier recrue lors d’un match quand il a commencé à pleurer alors qu’ils étaient à quelques instants de perdre et de mettre fin à leur saison .

La raison pour laquelle les gens pensent qu’il devrait remporter le prix cette année est due aux commentaires qu’il a faits sur la liberté d’expression avec certaines équipes et la ligue en général, précisant qu’il s’agissait de la Chine. Incitant les équipes chinoises à le boycotter pour les avoir diffamés, alors que de nombreuses équipes se sont mises à spammer, “nous sommes aux côtés des CFF” dans toutes les discussions possibles. C’est beaucoup plus controversé que la controverse supposée de McGravy, et la ligue n’y toucherait jamais avec un poteau de dix pieds.

Maintenant, à l’homme qui remportera très probablement le prix Dennis Hawelka bien mérité cette saison.

super

05-04-2019 – Overwatch League 2019 / Photo : Robert Paul pour Blizzard Entertainment

Le joueur, streamer, créateur de contenu, personnalité préféré de tout le monde. Il est beaucoup plus facile de simplement dire « le favori de tout le monde » et d’en rester là. Super laisse dans chaque pièce un endroit plus heureux que lorsqu’il y est entré. Au cours des presque deux dernières années, où les gens ont été mis en quarantaine, stressés et tout simplement déçus, Super a donné un emplacement central aux amateurs d’Overwatch et de l’Overwatch League pour se rassembler et s’amuser.

Même avec son travail acharné en streaming et divertissant, il joue constamment au plus haut niveau de la ligue, qu’il joue une série complète ou une seule carte. Il y a beaucoup de gens incroyables dans la ligue, mais Super a permis à tout le monde dans la communauté d’être aussi à son meilleur, et c’est ce qui incarne Hawelka pour la plupart d’entre nous. Le double champion de l’Overwatch League se tiendra probablement devant une foule immense avec au moins un trophée le dernier jour de la saison.