Overwatch League : MVP Prospects

Qui sera le MVP de l’Overwatch League 2021 ?

À l’approche de l’heure du vote des MVP, nous devons commencer à réfléchir à toute la saison. Avec nous, l’Overwatch League reviendra également sur la saison alors que nous décidons tous qui étaient nos joueurs les plus remarquables. Le joueur le plus précieux. Le meilleur débutant. La personnalité la plus influente. Ces récompenses sont destinées à récompenser les joueurs qui ont rendu l’Overwatch League si fantastique cette année – et à encourager les autres joueurs à faire de même à l’avenir.

Alors, qui sont certains de nos prospects pour ces prix ?

MVP de l’Overwatch League : les trois grands deviendront quatre

Jjonak, Sinatraa et Fleta sont des noms que vous vous attendez à voir en tête d’affiche des événements de l’Overwatch League. Cependant, lorsque vous dépassez ces trois joueurs, quels sont les joueurs les plus impressionnants, les plus exaltants et les plus talentueux de la ligue ? Cette année, nous sommes confrontés à une tâche beaucoup plus difficile. Choisir le MVP ne sera pas aussi simple que de choisir l’un des trois dieux Overwatch. Cette année, chaque joueur avait des règles du jeu plus équitables. En leur donnant plus de chances de faire reconnaître leur présence et de se définir comme le meilleur joueur absolu. Alors, qui est le plus susceptible de sortir vainqueur ?

Pendant trois années consécutives, le prix MVP a été décerné à un joueur de l’une des équipes les plus dominantes de sa saison. En supposant que cette tendance se poursuive, nous examinerons très probablement le Dallas Fuel ou les Shanghai Dragons pour la deuxième année consécutive.

En regardant les Dragons de Shanghai, il n’y a aucune raison pour que leur alignement soit en deçà d’un classement élevé dans la saison. Chaque joueur peut porter son propre poids et est suffisamment expérimenté pour savoir comment il doit contribuer à son équipe. D’autre part, la formation de départ de Dallas Fuel est la moitié d’une liste précédemment parisienne Eternal mélangée à une recrue de l’Overwatch League, un ancien hors-la-loi de Houston et un ancien dragon de Shanghai.

Alors, comment ces joueurs d’équipes à spectre varié de la saison 2020 sont-ils devenus l’équipe outsider? L’équipe qui a remporté le championnat de mêlée de mai 2021, une 2e place à la joute de juin et une 3e place au Summer Showdown ?

Deux joueurs peuvent être désignés pour cette reconnaissance et montrent une amélioration et des compétences incontestables pour mériter le titre de MVP 2021.

Intrépide

Fearless a effectué deux passages avec les Dragons de Shanghai au cours des saisons 2018 et 2020. Il n’a jamais été considéré comme un dragon de Shanghai dans l’Overwatch League. Et il était synonyme du nom de l’équipe. Malgré cela, après sa libération après le début de la saison 2019, Shanghai a commencé à ne plus ressembler à la maison de Fearless. Même lors de sa deuxième manche en tant que Dragon en 2020, il était difficile de penser à Fearless comme plus qu’un joueur à double sens. Quelqu’un que les Dragons pouvaient lâcher quand ils le voulaient.

Ensuite, un changement passionnant pour le char principal coréen. Avant le début de la saison 2021, Fearless a été récupéré par Dallas Fuel ; juste après la moitié du Paris Eternal 2020 a rejoint l’équipe. Depuis le premier jour, Dallas et leurs fans, ainsi que les fans de la ligue, ont célébré un nouveau départ pour Fearless. Malgré les doutes que beaucoup avaient sur les performances possibles de l’équipe au cours de la saison à venir. Eh bien, Fearless a pris les choses en main immédiatement. Alors que la saison 2021 s’intensifiait, Fearless n’a pas hésité à devenir un joueur agressif et leader du char principal. Un de ses coéquipiers pourrait prospérer. Cohérent? Peut-être pas le plus. Adaptatif? Tout à fait.

Le Dallas Fuel s’est attaché à créer sa propre méta quand cela lui convient en cette saison 2021. Et cela inclut le style de jeu. En tant que leader dans le jeu que Fearess est supposé être basé sur sa position de tank principal, il a un travail difficile, devant savoir de quoi son équipe limitée est capable sans un joueur de hitscan désigné. Il est devenu cette équipe avec ses racines bien ancrées au sein de chaque coéquipier. Enfin, on a l’impression que Fearless est à la maison.

SP9RK1E

En parlant de ne pas avoir de lecteur DPS Hitscan désigné ; SP9RK1E a récupéré chaque pièce qui manquait au Dallas Fuel au mieux de ses capacités. Jouer au Soldier 76 hors méta pour assurer une couverture hitscan. Même en reprenant Tracer à la mi-saison jusqu’à devenir l’un des plus remarquables de toute la ligue. On dirait que les premiers trous dans la coque du SS Dallas Fuel ont tous été comblés par le SP9RK1E légèrement étiré.

Non seulement était-il une menace dans le jeu, mais il est devenu une personnalité préférée des fans de la ligue. Entre parler de détritus sur Pelican à Hawaï et danser sur scène devant la foule toujours hype de Dallas Fuel. Il est facilement le visage du Dallas Fuel cette année, et le visage de l’équipe dont on parle le plus de la saison sera certainement très prisé pour le joueur par excellence de la ligue.

