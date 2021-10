Overwatch League : Paris Eternal sort trois joueurs et un entraîneur-chef

in

Paris est éternellement reconnaissant mais continue d’avancer.

Le Paris Eternal a fait des annonces coup sur coup ce matin. Premièrement, Stefan “Onigod” Fiskerstrand, Samir “Tsuna” Ikram et Ilari “Vestola” Vestola ont tous été libérés de la liste des joueurs en agence libre s’ils le souhaitent. Ils ont également annoncé que l’entraîneur-chef Zouheir “GetAmazed” Baba ne reviendrait pas pour entraîner l’équipe pour une deuxième saison.

Avec une toute nouvelle équipe pour la saison 2020, il n’est pas surprenant de voir que certains des joueurs seront échangés contre des ajouts de remplacement à l’équipe en 2021. Il peut être surprenant pour certains de voir Vestola partir si tôt après n’avoir passé que la moitié de la saison. avec Paris. Mais il est important de noter qu’il a été ajouté à l’équipe en remplacement d’Elliot « ELLIVOTE » Vaneryd. Cela ne veut pas dire qu’il n’a pas eu une performance de niveau Overwatch League cette année. Juste que l’Éternel a maintenant eu le temps de voir si Vestola correspond à leur vision de leur équipe.

Des possibilités passionnantes

Avec l’ouverture du poste Off-Tank sur la liste de Paris Eternal, et le Français Off-Tank Gael “Poko” Gouzerch de Philadelphie Fusion prenant l’agence libre dans quelques jours, cela soulève la question de savoir s’il passera enfin dans les rangs de son équipe à domicile à Paris. Après tout, Tsuna a récemment tweeté la liste d’une équipe entièrement française pour un Espot Overwatch LAN. Il comprend Poko, Tsuna et l’actuel joueur de soutien principal de Paris Eternal Arthur “Dridro” Szanto. Cette équipe comprendra également l’ancien soutien de Paris Eternal Main Brice “FDGod” Monscavoir, qui joue actuellement pour le San Francisco Shock. Avec l’ancien Paris Eternal Main Tank Benjamin “BenBest” Dieulafait, avec GetAmazed comme entraîneur.

Helloo, je vous annonce notre équipe fun pour la LAN @espotparis ⚔️@Tsuna

⚔️@KayZzeR_OW

🛡️@BenBest_Ow

🛡️@Poko

@FDGod_OW

@dridroT_T @GetAmazed_ow On se donne rendez-vous le 16 octobre 2021 !

📍 150 Rue de Rivoli, 75001 Parishttps://t.co/Mi26GF9QLD – Tsuna (@tsuna) 28 septembre 2021

Non seulement cette équipe détruira probablement la concurrence sur le LAN. Mais ils auront également l’occasion de montrer leurs compétences pendant l’intersaison. Cela donnerait à des joueurs comme Poko, BenBest et Tsuna une chance de donner aux équipes une exposition et de regagner de l’intérêt pour elles.

