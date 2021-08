Overwatch League : Toronto Defiant signe son aspiration

in

Luka “Aspire” Rolovic rejoint Toronto Defiant pour le reste de la saison 2021 de l’Overwatch League.

Après deux contrats réussis de 30 jours, Toronto Defiant accueille officiellement le joueur DPS Luka “Aspire” Rolovic dans l’équipe.

Aspire a rejoint Toronto Defiant le 27 mai avec un contrat de 30 jours. Deux semaines plus tard, il a été prêté à American Tornado, une équipe nord-américaine d’Overwatch Contenders. Il a aidé l’équipe à remporter la deuxième saison des Contenders 2021 NA, avec des compétences impressionnantes sur des héros comme Hanzo, Ashe ou Tracer.

Aspire n’est resté que deux semaines avec American Tornado, avant d’être à nouveau signé par Toronto Defiant pour son deuxième contrat de 30 jours avec l’équipe.

C’est officiel Rejoignez-nous pour accueillir @Aspire_OW dans notre line-up DPS – nous sommes ravis que vous rejoigniez officiellement la famille Defiant 🖤 #RiseTogether #OWL2021 pic.twitter.com/3nyegURGj2 – Toronto Defiant #RiseTogether (@TorontoDefiant) 6 août 2021

Après avoir fait ses preuves sur hitscan heroes et sur Tracer, Aspire est maintenant membre à temps plein de Toronto Defiant. Il partage son poste de DPS avec trois autres joueurs : Andreas “Logix” Berghmans, Hee-su “Heesu” Jeong et Ho-sung “Na1st” Lee.

Au cours des dernières semaines, Aspire a pris la place de Logix dans la liste de Defiant, le joueur belge ayant été testé positif au COVID-19. Son duo DPS avec Heesu a bien fonctionné, mais Toronto Defiant n’a pas réussi à se qualifier pour le tournoi final Summer Showdown.

Le prochain match pour Toronto Defiant et Aspire aura lieu plus tard dans la journée, contre London Spitfire. Les équipes s’affronteront pour la semaine 17 de la saison 2021 de l’Overwatch League et tenteront de se qualifier pour le tournoi Countdown Cup.