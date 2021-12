Overwatch sera gratuit pendant les vacances

Overwatch propose un essai gratuit pour la durée de la période des vacances, à partir d’aujourd’hui et se terminant après le Nouvel An le 2 janvier. Comme les essais gratuits précédents, les joueurs qui n’ont pas encore acheté le jeu auront accès à la liste complète de 32 héros, 28 cartes et tous les modes de jeu actuellement proposés.

Les joueurs qui participent à l’essai gratuit pourront également progresser dans le jeu comme d’habitude, y compris passer au niveau supérieur, débloquer des options de personnalisation et gagner des Loot Boxes en jeu, et conserveront toute progression s’ils choisissent d’acheter le jeu en utilisant le même compte utilisé pour l’essai gratuit.

L’essai sera disponible pour PC, Xbox et PlayStation, les joueurs PC nécessitant un compte Battle.net, les joueurs Xbox nécessitant un abonnement Xbox Live Gold et les joueurs PlayStation nécessitant PlayStation Plus pour participer.

Overwatch organise actuellement son événement annuel Winter Wonderland, avec sa sélection d’événements de bagarre saisonniers comme 4v4 Freezethaw Elimination, Mei’s Snowball Offensive, Yeti Hunt et Snowball Deathmatch. L’événement saisonnier se poursuivra jusqu’au 6 janvier 2022.

Dans d’autres nouvelles d’Overwatch, la série de bandes dessinées Overwatch de Dark Horse a récemment exploré le changement de nom du personnage de cow-boy Cole Cassidy, un changement apporté en raison du procès pour harcèlement en cours contre Activision Blizzard.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.