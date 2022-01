Overwolf investit dans SYN CITY, jeu phare de la blockchain

Overwolf, une plate-forme tout-en-un qui permet aux créateurs de développer, distribuer et monétiser des mods, des applications et des mods dans le jeu, a investi dans SYN CITY, le tout premier jeu « gangster metaverse » développé pour la blockchain, a appris Invezz d’un communiqué de presse.

SYN CITY et Overwolf exploreront de nouvelles possibilités pour le contenu généré par l’utilisateur (UGC) dans le métaverse, telles que le partage, la création et la monétisation d’éléments de jeu.

Overwolf est l’un des nombreux investisseurs qui voient le potentiel dans le métaverse unique de la mob de SYN CITY. Les investisseurs notables qui ont aidé le projet à lever plus de 8 millions de dollars comprennent Animoca Brands, Huobi Ventures, Twitch, Project Galaxy et d’autres entreprises de premier plan.

SYN CITY explore également une intégration avec Overwolf pour permettre aux créateurs de jeux de monétiser leurs créations à l’avenir. Les jeux tournent autour d’expériences créées par la communauté et le projet révolutionnaire de métaverse découvre que cela sera crucial dans l’écosystème P2E, où les joueurs ont déjà un intérêt dans le jeu.

Roy Liu, co-fondateur de Syn City, a commenté :

Les plateformes sociales et les projets de métaverse réussis doivent permettre aux créateurs de générer du contenu pour leurs amis, clients et autres participants de l’écosystème. En conséquence, les jeux métavers continuent de prendre de l’ampleur et d’évoluer, en mettant fortement l’accent sur les médias sociaux. En conséquence, les producteurs et les créateurs de NFT et de contenu généré par les utilisateurs peuvent forger leurs propres expériences au profit de l’ensemble de la communauté. Nous sommes ravis d’explorer à quoi pourrait ressembler UGC dans le jeu avec Overwolf, les créateurs de la principale plate-forme en tant que service d’UGC.