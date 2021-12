OVNI et Covid : faut-il avoir peur de l’un ou de l’autre ?

À ce stade, nous connaissons les soucoupes volantes, maintenant appelées objets volants non identifiés, depuis environ 70 ans, et aucun de ces objets n’a fait de mal à qui que ce soit à notre connaissance. Il semble donc que nous n’ayons rien à craindre de ces êtres, car avec les pouvoirs apparents dont ils disposent, ils pourraient nous attaquer et nous vaincre facilement à tout moment, étant donné notre technologie relativement moins développée. Mais si le commandement des ovnis devait revenir à une nouvelle direction qui n’était pas si bienveillante envers les humains liés à la terre, nous pourrions à tout moment être menacés par eux, et la peur serait justifiée dans cet événement.

D’autre part, le covid est l’un des nombreux envahisseurs viraux qui ont infecté les humains depuis toujours et auxquels nous avons plutôt bien survécu. Cette version actuelle de covid s’est avérée tout à fait survivable aux personnes normalement en bonne santé et aux enfants, mais est maintenant traitée par l’administration Biden comme si elle conduisait à la disparition de l’humanité sur terre. Notre gouvernement corrompu nous a dit que nous devons le craindre et porter des masques inutiles pour prévenir l’infection, que seul le vaccin peut nous sauver d’une mort certaine (bien que nous sachions qu’autrement les personnes indemnes de la maladie survivent facilement à la maladie), que l’immunité individuelle normale et l’immunité collective n’existent pas avec cette maladie (bien qu’elle n’ait pas été plus mortelle que la saison annuelle normale du rhume et de la grippe). Toutes ces conjectures sont faites malgré le fait que même des personnes complètement vaccinées peuvent être infectées, peuvent infecter d’autres personnes et parfois même des personnes vaccinées meurent de la maladie.

Il semble illogique que le terme « vaccin » soit utilisé par les experts médicaux du gouvernement pour décrire un médicament qui n’empêche pas l’infection de la maladie qu’il est censé prévenir, mais c’est l’état de la médecine en Amérique aujourd’hui. Le « vaccin » est plutôt utilisé comme un médicament consommé avant la contraction de la maladie, ce qui diminue la gravité de la maladie si elle est contractée.

Comme l’exemple ci-dessus des ovnis, depuis le début de l’administration Biden le 20 janvier 2021, un nouveau commandant a pris ses fonctions qui insiste sur le fait que nous craignons tous cette maladie relativement faible, que nous devons tous porter des masques inutiles et poreux et que l’ensemble la population doit être vaccinée ou nous mourrons tous. Et rappelez-vous que même les personnes complètement vaccinées peuvent tomber malades du covid, peuvent transmettre la maladie, et que beaucoup de ces personnes vaccinées sont décédées, même si elles étaient complètement vaccinées. Et encore, on dit que les non vaccinés présentent une menace de contagion pour les vaccinés, une menace qui peut tuer les vaccinés, sans mentionner que les vaccinés s’infectent et s’entretuent depuis quelque temps déjà.

L’illogisme de cette situation vacciné/non vacciné n’empêche pas l’administration autoritaire Biden d’essayer d’éloigner les personnes non vaccinées des vols des compagnies aériennes commerciales, des grands magasins, de célébrer Thanksgiving et Noël avec la famille et les amis, et Biden a empêché les non vaccinés Américains de servir dans les forces armées, dans le personnel médical et dans les hôpitaux. Le gouverneur démocrate de New York a même menacé de fermer des hôpitaux en délivrant un mandat de masquage pour son état car une ou deux personnes dans son état ont été infectées par la variante la plus récente de covid, même si cette infection n’a produit ni maladie ni décès. mais juste parce qu’elle est une démocrate en règle et qu’elle émettra des ordres absurdes à volonté, et empêchera les personnes qui ont besoin d’un traitement hospitalier d’obtenir les soins médicaux dont elles ont besoin en raison du manque d’assistance médicale, les médecins et les infirmières non vaccinés étant forcés hors de leurs emplois. A quoi sert une population médicale bien formée et équipée si les malades sont tenus à l’écart des hôpitaux parce que la maladie du jour a été détectée ? Il y a même des penseurs démocrates qui suggèrent que les personnes non vaccinées ne devraient recevoir aucun traitement médical si elles tombent malades du covid, ou autre chose, mais ces mêmes démocrates ne suggéreraient pas que le traitement du SIDA soit refusé aux homosexuels qui ont pratiqué leur habitudes personnelles dangereuses en sachant qu’ils pourraient contracter une maladie mortelle, ni qu’un cycliste ne devrait recevoir aucune attention médicale si cette personne était blessée alors qu’elle circulait sans casque. Les démocrates font des soins médicaux critiques une question politique.

L’administration Biden a politisé le covid en particulier et les pratiques de santé médicale en général avec des mensonges sur cette maladie créée par Wuhan, et ils devraient avoir honte d’eux-mêmes.

Ainsi, même si notre expérience nous apprendrait que nous n’avons rien à craindre des ovnis, notre monde depuis le 20 janvier 2021 prouve que nous avons beaucoup à craindre de notre gouvernement. Covid s’est avéré survivable, mais un gouvernement autoritaire qui dit à la nation que les Blancs et leurs attitudes racistes sont la plus grande menace pour l’Amérique, et que les personnes non vaccinées devraient mourir même lorsque l’assistance médicale est disponible, devrait nous effrayer de notre cœur même.

Soutenez Conservative Daily News avec un petit don via Paypal ou carte de crédit qui servira à soutenir les nouvelles et les commentaires que vous appréciez.