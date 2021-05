OVNIS – Le public trompé ⋆ .

par Alex Christoforou, The Duran:

Philip Klass sera mort seize ans en août, mais son esprit perdure. Si vous n’avez pas entendu parler de lui, Philip J. Klass a été rédacteur en chef de Aviation Week & Space Technology pendant plus de trois décennies; il était également un sceptique de premier plan qui a publié un certain nombre de livres, notamment UFO Abductions: A Dangerous Game and UFOs: The Public Deceived.

Les OVNIS sont à nouveau dans l’actualité, et cette fois la preuve est irréfutable, nous dit-on. Tout le monde, des mystiques habituels à CNN en passant par Tucker Carlson, a pesé sur cela.

Nous avons eu l’observation originale de soucoupe volante de 1947 par Kenneth Arnold; nous avions des «contactés» comme George Adamski; nous avons eu de véritables faux comme les documents sur le crash de la soucoupe MJ-12; et nous avions des tas de photographies, des films aussi, des faux, mais la plupart étaient soit mal interprétés, soit simplement des points dans le ciel. Maintenant, cependant, nous avons le vrai McCoy, une preuve absolue, un radar, des photographies de bonne qualité et les témoignages de pilotes. Nous avons également l’esprit de Philip Klass, des chercheurs sceptiques dévoués qui ont regardé de plus près et qui éclatent de rire.

Les pilotes militaires américains sont parmi les personnes les plus en forme physiquement, les mieux équilibrées psychologiquement et les plus pondérées, mais même ils ont été connus pour confondre la planète Vénus avec un engin non identifié qui les suivait. Il existe également des phénomènes naturels qui peuvent avoir une autre apparence mondaine. Cette magnifique apparition est un chien soleil photographié au Canada, novembre 2017. Il ne faut pas beaucoup de nous pour réaliser que c’est simplement une beauté naturelle, même si vous n’avez jamais rien vu de tel auparavant, mais tous ces phénomènes naturels ne le sont pas si évidemment Naturel.

Les pilotes qui prétendaient et croyaient sans aucun doute qu’ils poursuivaient des OVNI volant à basse altitude chassaient en fait – attendez – les oiseaux. C’est exact. Pensez-y, si vous voyez un objet brillant dans le ciel, qui ne semble pas bouger, comment pouvez-vous savoir s’il s’agit d’une planète ou d’une étoile? Et s’il se déplace, que ce soit dans le ciel ou près de la mer, comment savoir à quelle vitesse il se déplace ou à quelle distance il se trouve sans autre cadre de référence?

Qu’en est-il de ces ovnis en forme de pyramide? Il y a une explication embarrassante à cela, c’est quelque chose appelé bokeh, un phénomène bien connu des photographes, cela signifie que l’objectif est flou. Les objets concernés sont probablement des aéronefs réguliers.

Et qu’en est-il des autres affirmations que les pilotes ont faites, à propos de voir des objets de près faire des manœuvres impossibles ou de plonger dans la mer? Comme c’est presque toujours le cas, les affirmations les plus incroyables n’ont pas de preuves aussi convaincantes, comme un film de bonne qualité. Cela ne veut pas dire que les pilotes mentent, mais il est probable qu’ils aient mal interprété ce qu’ils ont vu. L’essentiel est que nous devrions attendre des preuves convaincantes avant de réécrire les lois de la physique. Bien que beaucoup de gens aimeraient croire que nous avons été visités par des extraterrestres dans le passé et que nous sommes toujours visités par eux, les distances impliquaient pratiquement cela. Les étoiles les plus proches du système solaire sont à plus de 4 années-lumière; pour autant que nous le sachions, aucun vaisseau spatial extraterrestre ne pourrait franchir cette distance dans un laps de temps raisonnable, c’est-à-dire si nous ne sommes pas seuls dans l’Univers.

La question que nous devrions nous poser n’est pas de savoir si des extraterrestres nous visitent, mais pourquoi les médias grand public ont-ils ignoré ces explications raisonnables et beaucoup plus plausibles? Si vous avez plus de 18 ans, vous connaissez probablement déjà la réponse à cette question.

