OVS et Massimo Piombo dévoilent la première collection Piombo pour femmes – WWD

MILAN — La liaison entre OVS et Massimo Piombo est plus forte que jamais.

Comme révélé à WWD plus tôt cette année, le détaillant italien a renforcé le partenariat avec le créateur en lui confiant le lancement de vêtements pour femmes, qui accompagne désormais l’offre masculine existante introduite en 2018 sous la marque Piombo.

Lancée lundi, la gamme pour femmes suit la distribution de l’homologue pour hommes, qui est transporté dans les 500 coins installés dans les unités de la chaîne en Italie.

Au cours d’une visite guidée du vaste showroom d’OVS dans le centre de Milan, Piombo a souligné l’importance de répondre aux différentes demandes des femmes en développant une gamme de vêtements élégants et en rendant la sophistication accessible.

“Je pense que cette collection donne la possibilité à chaque femme de s’habiller de manière simple ou plus excentrique, selon ses besoins”, a déclaré Piombo, qui est également directeur créatif d’OVS supervisant toutes les lignes du détaillant ainsi que les concepts d’intérieur des magasins. .

En conséquence, la collection polyvalente a une esthétique chic et preppy avec des touches de combinaisons de couleurs audacieuses, le tout rehaussé dans une campagne publicitaire tournée à Paris. Piombo a déclaré que la ville le fascinait pour sa lumière naturelle et qu’elle servait le mieux à transmettre le sens de l’allure qu’il voulait inculquer à la collection accessible.

Côté produit, la gamme comprend des basiques sur mesure comme des manteaux croisés et des vestes de blazer à carreaux ainsi qu’un vaste assortiment de pulls et de mailles douces, catégories pour lesquelles le créateur souhaite « constituer une bibliothèque » en les déclinant en 60 à 80 coloris. teintes et motifs.

Des pantalons en denim à jambes larges et des options en velours côtelé évasé font partie de la collection avec des robes et des jupes plus féminines, à porter avec des accessoires comprenant des pantoufles, des écharpes, des sacs et des bijoux.

Les prix de la collection varient d’environ 15 euros pour les t-shirts et accessoires à 80 euros pour les pièces vestimentaires et les vêtements d’extérieur.

La collection Piombo automne 2021. Paolo Santambrogio/Avec l’aimable autorisation d’OVS

« Nous ne lançons ce projet que maintenant car ce n’est pas facile de tout faire en même temps. Il fallait être prudent », a déclaré Stefano Beraldo, PDG d’OVS. « La collection de vêtements pour hommes a si bien fonctionné que ce lancement était tout à fait naturel. Ce projet est incroyable, encore plus à ce genre de prix.

« C’est une approche assez unique dans notre catégorie, car il ne s’agit pas d’une collaboration ponctuelle comme l’ont fait d’autres joueurs. C’est une entreprise qui s’est constituée et une marque qui fait toujours partie d’OVS », a fait écho Piombo. Soit dit en passant, OVS et Piombo détiennent respectivement 70% et 30% du label.

« C’est une alchimie intéressante : le goût et le talent d’une personne habituée à trier les détails et avec une identité de mode très claire qui est appelée à se confronter à tout le contraire, à interpréter les besoins de nombreux clients et des goûts différents », a poursuivi Beraldo. « Mais c’est la beauté d’OVS, le fait qu’il parle à tout le monde, il a un ton de voix qui nous permet d’être crédible non seulement pour une certaine cible mais pour un univers de clients.

« Outre les objectifs commerciaux, le lancement de vêtements pour femmes a l’intention d’aider le détaillant à poursuivre son élévation de l’image et à attirer de nouveaux groupes de consommateurs dans le magasin – une tendance lancée par l’introduction réussie de la gamme de vêtements pour hommes Piombo, qui s’est vendue en Italie. En particulier, les clients avec une capacité d’achat moyenne à élevée se sont approchés de la marque, incitant par conséquent l’entreprise à travailler pour répondre à des attentes plus élevées avec les collections qui en découlent.

« Nous avons touché un type de clientèle masculine qui auparavant ne s’adressait pas à OVS, ou qui l’envoyait par ses femmes acheter des vêtements pour enfants. Maintenant, ils achètent aussi pour eux-mêmes », a déclaré Beraldo.

“Mais en général, il est important que nous respections les clients que nous avons toujours eus”, a poursuivi le dirigeant. « C’est donc une double opération : d’une part, nous essayons de fidéliser nos clients de longue date en améliorant constamment l’offre – qui depuis 15 ans a fortement évolué – et parfois même en la rationalisant et en la rendant moins compliquée, tandis que sur de l’autre, nous en attirons de nouvelles grâce au travail de Piombo en tant que directeur créatif qui nous confère une approche de la beauté à tous les niveaux.

Au fil des ans, OVS est passé de 2 % à une part de marché de 8 %. « Fin 2020, il était de 8,1% et maintenant de 8,4%, une croissance enregistrée sans ouverture de nouveaux magasins en raison de la pandémie. Cela signifie donc que ce que nous avons fait a été encore plus apprécié », a déclaré Beraldo, soulignant que la part de marché d’OVS pour les vêtements pour enfants atteint le chiffre à deux chiffres.

La chaîne enregistre plus de 15 millions de visiteurs, dont 4 millions sont considérés comme des clients fidèles puisqu’ils reviennent en magasin au moins six fois par an.

Coté à la Bourse de Milan depuis 2015, OVS SpA – qui comprend également les enseignes Upim – exploite environ 1 822 magasins dans le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,018 milliard d’euros en 2020.

Plus tôt cette année, OVS a acquis la société Stefanel en difficulté financière et certains actifs connexes, dont 23 magasins et les archives de la collection, et a signé un accord de distribution avec GAP pour le marché italien.