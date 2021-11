Les remarques d’Owaisi sont intervenues après que Nishad, lors d’une conférence de presse, ait affirmé que Lord Ram était né dans une famille Nishad et qu’il n’était pas le fils du roi Dashrath.

Le chef de l’AIMIM, Asaduddin Owaisi, a demandé lundi au chef du RSS, Mohan Bhagwat, de clarifier les propos tenus par Sanjay Nishad, chef du parti Nishad, allié du BJP, à propos de Lord Ram.

« Le chef du RSS, Mohan Bhagwat, qui est un expert en ADN, devrait clarifier la déclaration rapportée du chef du parti Nishad (Lord Ram est né dans une famille Nishad et qu’il n’était pas le fils du roi Dashrath). Les dirigeants éminents du BJP et du RSS devraient s’exprimer à ce sujet », a déclaré Owaisi.

Les remarques d’Owaisi sont intervenues après que Nishad, lors d’une conférence de presse, ait affirmé que Lord Ram était né dans une famille Nishad et qu’il n’était pas le fils du roi Dashrath.

L’empannage à Bhagwat est venu en référence aux remarques du chef du RSS faites plus tôt cette année lorsqu’il a déclaré que l’ADN de tous les Indiens est le même, quelle que soit la religion. « L’unité hindoue-musulmane est trompeuse car ils ne sont pas différents, mais un. L’ADN de tous les Indiens est le même, quelle que soit la religion », a-t-il déclaré lors d’un événement le 4 juillet.

Le BJP avait officiellement annoncé en septembre qu’il se présenterait aux élections législatives de 2022 dans l’Uttar Pradesh en alliance avec le parti Nirbal Indian Shoshit Hamara Aam Dal (Nishad). Cependant, le pacte de partage de siège n’a pas été divulgué.

Les Nishads, une communauté de pêcheurs OBC, et leurs sous-castes connectées Mallah, Kewat, Dheevar, Bind, Kashyap et d’autres sont un segment important du vote rétrograde non-Yadav dans l’est de l’Uttar Pradesh.

Dans les sondages de l’Assemblée de 2017 dans l’État, le parti Nishad a obtenu plus de 5,40 lakhs de voix dans les 72 sièges de l’Assemblée qu’il a contestés et a remporté une circonscription.

