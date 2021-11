« Owaisi et BJP aiment chacha-bhatija »: Rakesh Tikait se moque du chef de l’AIMIM pour avoir demandé l’abrogation de la CAA et du NRC

Owaisi avait exigé dimanche qu’après les lois agricoles, Owaisi a averti que si la CAA et la NRC ne sont pas supprimées, les manifestants « descendront dans la rue et la transformeront en Shaheen Bagh ».

Le chef de l’Union de Bharatiya Kisan, Rakesh Tikait, s’est moqué lundi du chef de l’AIMIM, Asaduddin Owaisi, pour avoir demandé l’abrogation de la loi portant modification de la loi sur la citoyenneté et du registre national des citoyens, à la suite de la décision du Centre de retirer les trois lois agricoles controversées.

« Owaisi et BJP partagent un lien de ‘chacha-bhatija’ (oncle-neveu). Il ne devrait pas en parler à la télévision, il peut simplement demander directement », a déclaré Tikait.

Owaisi avait exigé dimanche qu’après les lois agricoles, Owaisi a averti que si la CAA et la NRC ne sont pas supprimées, les manifestants « descendront dans la rue et la transformeront en Shaheen Bagh ».

« La CAA est contre la Constitution Si le gouvernement du BJP ne reprend pas cette loi, nous sortirons dans la rue et un autre Shaheen Bagh viendra ici », a déclaré Owaisi, s’adressant à une réunion publique à Barabanki d’UP dimanche.

Tikait a annoncé que la protestation des agriculteurs ne prendra pas fin tant que le gouvernement central ne retirera pas officiellement les lois agricoles au Parlement et assurera un MSP équitable aux agriculteurs, ainsi qu’une charte d’autres revendications.

