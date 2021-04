O’Ward de McLaren démarre la saison IndyCar en pole en tant que stars de Grosjean

Dans le tour d’horizon: les qualifications pour la première course IndyCar de 2021 ont été presque réduites par des pannes de courant au Barber Motorsports Park, mais elles se sont déroulées avec un style passionnant.

En bref

O’Ward décroche la deuxième pole, Grosjean commence septième lors de ses débuts La saison 2021 de l’IndyCar a débuté au Barber Motorsports Park samedi avec une journée divisée par une panne de courant majeure entre les deux séances d’essais et les qualifications.

Les qualifications en IndyCar sont divisées en deux groupes de pilotes au début, et Alex Palou de Ganassi a établi un nouveau record de piste dans le groupe un tandis que son coéquipier et sept fois champion de la série NASCAR Cup, Jimmie Johnson, a évité de partir dernier pour ses débuts en IndyCar en devançant Dalton Kellett.

Le deuxième groupe a été interrompu par une chute de James Hinchcliffe d’Andretti Autosport, qui a patiné dans le gravier et a fait passer la session en drapeau rouge lorsqu’il s’est retrouvé coincé dans les barrières, et il ne restait que quelques minutes à la reprise de la session. Les temps au tour ont chuté une fois que les pilotes étaient de retour sur la piste, et Patricio O’Ward de McLaren SP a été le plus rapide malgré un vol presque hors piste à la fin de son meilleur tour. En deuxième place, Romain Grosjean, débutant chez Coyne / Rick Ware, fêtait son 35e anniversaire et son retour en course.

Une rotation pour le coéquipier d’O’Ward Felix Rosenqvist à la fin signifiait que son meilleur tour a été supprimé, et a promu Colton Herta d’Andretti à la sixième place et lui a permis de passer à la prochaine étape des qualifications.

Grosjean impressionné lors de sa première séance de qualification IndyCar Les 12 pilotes de ce segment ont été étroitement jumelés lors de la prochaine séance de qualification, à l’exception de la recrue de Penske, Scott McLaughlin, qui utilisait un composé de pneu différent, et Herta a dominé O’Ward lors des premiers essais.

Marcus Ericsson de Ganassi et Grosjean, ancien pilote de F1, ont tous deux été brièvement les plus rapides dans les deux dernières minutes, Grosjean revenant ensuite au sommet à une minute de la fin. Sa décision de monter aux stands après cela signifiait qu’il ne pouvait pas répondre à l’amélioration des pilotes autour de lui, et il a été renvoyé des places de progression à la session Fast Six alors qu’O’Ward était à nouveau le plus rapide.

O’Ward a porté cette confiance dans le Fast Six qui a décroché la pole, établissant un 1’05.848 qui n’a pas pu être égalé et signifiant qu’il commence la course d’ouverture de la saison à partir de la première place sur la grille. Le meneur d’entraînement Alexander Rossi a obtenu à moins de deux dixièmes pour Andretti, tandis que Palou et Penske’s Will Power occuperont la deuxième ligne de la grille.

Scott Dixon et Ericsson occupent une troisième ligne entièrement Ganassi, Grosjean se classant septième pour sa première course IndyCar plus tard dans la journée.

Liens

Liens d'intérêt pour les courses automobiles:

Lewis remporte la pole à Imola, Valtteri huitième (Mercedes)

Valtteri Bottas: “Q3 première manche, je suis entré dans le virage deux et j’ai eu un claquement très soudain de l’arrière et j’ai perdu beaucoup de temps. La même chose dans la deuxième manche, je ne pouvais pas faire confiance à l’arrière. Ce n’est pas quelque chose que j’ai ressenti en Q1 ou Q2, donc c’est difficile à comprendre – nous devrons enquêter. “

Lundqvist victorieux au retour d’Indy Lights en Alabama (Indy Lights)

Le Suédois Linus Lundqvist a remporté cet après-midi une victoire catégorique du Global Racing Group avec l’équipe HMD Motorsports alors qu’Indy Lights effectuait son retour très attendu après une interruption d’un an, et avec un drame dès le départ lorsque deux des favoris du titre se sont heurtés.

Indy Lights abandonne l’utilisation du push-to-pass au retour pour assurer la parité (Formula Scout)

Le système fournit 50 chevaux supplémentaires à partir du moteur quatre cylindres en ligne turbocompressé de 2,0 litres de la Dallara IL-15 qui peut être déployé à moins d’une seconde du conducteur devant, et a été testé dans la pratique. Des problèmes qui auraient pu fournir à un pilote un avantage injuste ont été découverts.L’opérateur de championnat Andersen Promotions a donc choisi de ne pas l’utiliser pour assurer la parité sur la grille.

Imola Race One Report: Vidales gagne devant Quinn et David (FRECA)

Trois pilotes de trois équipes différentes conquièrent le podium lors de la première course du Championnat d’Europe de Formule Régional par Alpine. C’est l’Espagnol David Vidales de Prema Powerteam à remporter la course après être parti de la pole et garder la première position jusqu’au bout, malgré deux redémarrages après les safety cars.

Scott Dixon cherche le septième championnat du sport automobile (Miami Herald)

L’Iceman n’est pas prêt à passer le flambeau de sitôt. Dixon entame sa 21e saison en IndyCar avec la course d’ouverture de la saison dimanche au Barber Motorsports Park à la poursuite des marques de tous les temps de Foyt. Le six fois champion n’a besoin que d’un titre de plus pour égaler le record de sept de Foyt et ses 50 victoires en carrière ne traînent que Foyt (67) et Mario Andretti (52) dans le livre des records.

L’ancien junior de Renault F1 Rougier remporte la première course Fanatec Esports pour attribuer des points dans le monde réel à Monza (GT World Challenge Europe)

Emil Frey Racing, équipe de Williams F1 réserve Jack Aitken, a marqué le maximum de points de championnat des équipes du monde réel lors de la manche d’ouverture de la Fanatec Esports GT Pro Series de 2021 ce soir à Monza où Arthur Rougier (Lamborghini) a vaincu Dani Juncadella (AKKA ASP, Mercedes- AMG) dans la course virtuelle de sprint de 60 minutes.

Indy Pro 2000 round 1: Barber Motorsport Park (Indy Pro 2000 via YouTube)

USF2000 round 1: Barber Motorsport Park (USF2000 via YouTube)

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales.

En ce jour en F1

Il y a 50 ans, Tyrrell a remporté sa première victoire avec sa propre voiture, Jackie Stewart triomphant à Montjuich Park devant Jacky Ickx, qu’il a dépassé au sixième tour.

