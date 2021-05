O’Ward de McLaren SP remporte sa première victoire en IndyCar

Le pilote McLaren SP Patricio O’Ward a décroché sa première victoire en IndyCar – et avec elle la chance de tester leur voiture de Formule 1 plus tard cette année.

Le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, a déclaré à O’Ward le mois dernier qu’il conduirait pour leur équipe de F1 lors du test des recrues de fin de saison à Yas Marina s’il gagnait une course IndyCar pour eux cette année.

O’Ward a dépassé le double champion d’IndyCar Josef Newgarden avec 24 tours à faire pour remporter la deuxième de deux courses ce week-end au Texas Motor Speedway.

Le départ de la course a été marqué par un énorme accident impliquant six voitures, déclenché par Pietro Fittipaldi. Sébastien Bourdais – qui a également été retiré de la course d’hier – Alexander Rossi, Ed Jones, Conor Daly et Dalton Kellett ont tous été revendiqués par le carnage, heureusement sans blessure grave.

Rapport: Fittipaldi s’excuse d’avoir déclenché un empilement de six voitures avant le début de la courseAprès le redémarrage, la course s’est d’abord déroulée dans le même sens qu’hier. Scott Dixon a pris le contrôle alors que peu de pilotes derrière lui osaient risquer une passe, car la ligne extérieure dans les virages fortement inclinés se révélait trop glissante pour les IndyCars à toucher.

Le teint de la course a changé à mi-parcours lorsqu’une deuxième période d’avertissement a été déclenchée par l’abandon de Jack Harvey. Le coureur de Meyer Shank, qui courait une autre bonne course dans le top cinq, a été mis à l’écart avec une défaillance présumée du roulement arrière droit, qui ressemblait à celle qui a réclamé Colton Herta hier.

L’action a repris au 128e tour de la deuxième course prolongée, avec les pilotes capables de compléter les 120 tours restants s’ils soignaient leurs charges de carburant. Cela a conduit à une période de gestion prudente du carburant dans laquelle Graham Rahal a brièvement dépassé Dixon pour prendre la tête, avant que les positions ne soient à nouveau inversées.

O’Ward était également dans le mix. Après une audacieuse tentative antérieure de dépasser Power, résultant en une sauvegarde à couper le souffle quand il a touché le tablier au pied de la pente raide, il a fait le travail au redémarrage. Il a également pris temporairement une longueur d’avance sur Rahal, avant de redescendre au troisième rang.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Surtout, O’Ward a dépensé son carburant un tour de plus que les leaders. Dixon et Rahal sont arrivés ensemble au tour 187 et sont repartis encore plus près l’un de l’autre, Rahal passant inconfortablement près de l’équipage de Dixon alors qu’il rejoignait. De retour en piste, le pilote RLL a rapidement dépassé le vainqueur d’hier, mais le tour supplémentaire de feu de course d’O’Ward lui a permis de sauter les deux.

O’Ward testera pour l’équipe F1 de McLaren en décembre Il a ensuite reçu une part de chance par nul autre que son coéquipier. La voiture de Felix Rosenqvist a perdu sa roue arrière droite, provoquant une troisième et dernière période de prudence. La consommation de carburant n’était plus une préoccupation pour O’Ward, mais l’interruption a permis à Takuma Sato de prendre la tête, suivi de Josef Newgarden.

Newgarden et O’Ward ont dépassé Sato immédiatement après le redémarrage. Le pilote McLaren SP a ensuite suivi son rival pendant 23 tours, avant de se diriger vers la mise à mort. La recrue s’est montrée très efficace contre le double champion, le mesurant à l’extérieur avant de plonger sans effort à l’intérieur.

Il a enchaîné les 24 derniers tours sans être perturbé par ses poursuivants, et a atteint la ligne à 1,2 seconde pour marquer sa première victoire en IndyCar à sa 26e tentative.

La deuxième place de Newgarden a été un résultat utile au championnat, même s’il n’a pas encore remporté de course cette année. Le leader des points Dixon est arrivé quatrième derrière Rahal.

Herta a pris la cinquième place après avoir dépassé Simon Pagenaud dans un mouvement qui a eu des répercussions sur Power – il a sous-viré largement sur le talus glissant, où un frôlement inévitable avec le mur l’attendait. Il a terminé 13e.

Palou a glissé de la deuxième à la septième place au drapeau. Le finaliste d’hier, Scott McLaughlin, est arrivé huitième, avec Rinus VeeKay à moins d’un dixième de seconde derrière. Ryan Hunter-Reay a complété le top 10 – la première fois cette année, le champion 2012 a terminé aussi haut.

Une confirmation de la récompense d’O’Ward est venue rapidement des hauts gradés de McLaren. «Un accord est un accord» a déclaré Brown sur les réseaux sociaux quelques instants après la chute du drapeau à damier. «Quelle victoire! Rendez-vous à Abu Dhabi plus tard cette année! »

Résultat de la course à suivre

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

IndyCarParcourir tous les articles IndyCar

Partagez cet article . avec votre réseau: