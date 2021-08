O’Ward en pole alors que Lundgaard impressionne avec sa quatrième place à ses débuts · .

in

Désireux de rebondir après un week-end difficile dans les rues de Nashville, Patricio O’Ward a remporté vendredi soir sa troisième pole position de la saison sur le parcours routier d’Indianapolis Motor Speedway. O’Ward a pu passer le premier tour dans la session Fast 12, et avec son dernier tour lancé, il a pris sa quatrième pole position IndyCar en carrière avec un meilleur tour de 1’10.715.

O’Ward partagera la première ligne pour la course de 85 tours de samedi après-midi avec Will Power, qui s’est qualifié en deuxième position, à seulement 0,0067 seconde d’O’Ward. Romain Grosjean, qui a décroché la pole du circuit routier IMS en mai dernier, s’est qualifié à la troisième place.

L’espoir de l’Alpine Academy Christian Lundgaard prépare un premier week-end impressionnant en IndyCar Series. La recrue de 20 ans s’est qualifiée quatrième, après avoir terminé septième aux essais libres plus tôt dans la journée. En revanche, ses coéquipiers de Rahal Letterman Lanigan Racing Takuma Sato et Graham Rahal n’ont pu se qualifier que 15e et 16e, respectivement.

Colton Herta partira cinquième alors qu’il cherche à se racheter pour son accident à Nashville, tandis que le leader du championnat Álex Palou s’est qualifié sixième. Jack Harvey, Conor Daly, le vainqueur de la course de mai Rinus VeeKay et Alexander Rossi complètent le top dix des qualifications, devant le vainqueur du Grand Prix de Music City, Marcus Ericsson, 11e.

Deux des cinq meilleurs pilotes du championnat débuteront en profondeur demain. Josef Newgarden a déjà fait face à une pénalité de six places sur la grille suite à un changement de moteur non approuvé après Nashville. N’ayant pas réussi à sortir du premier tour des qualifications, le pilote Penske partira 20e.

Le champion en titre de la série Scott Dixon a fait un tête-à-queue dans le dernier virage de son dernier tour lancé au premier tour, provoquant un drapeau jaune qui l’a privé de son meilleur temps, le laissant à la 26e place.

Le drapeau vert pour la deuxième course de la série IndyCar sur le parcours routier IMS devrait voler à 18h00 BST.

PositionCarDriverTeamEngine15Patricio O’WardMcLaren SPChevrolet212Will PowerPenskeChevrolet351Romain GrosjeanCoyne / RWRHonda445Christian LundgaardRLLHonda526Colton HertaAndrettiHonda610Alex PalouGanassiHonda760Jack HarveyMeyer ShankHonda820Conor DalyCarpenterChevrolet921Rinus VeeKayCarpenterChevrolet1027Alexander RossiAndrettiHonda118Marcus EricssonGanassiHonda1222Simon PagenaudPenskeChevrolet1328Ryan Hunter-ReayAndrettiHonda1414Sebastien BourdaisFoytChevrolet1530Takuma SatoRLLHonda1615Graham RahalRLLHonda1718Ed JonesCoyne / VasserHonda1859Max ChiltonCarlinChevrolet197Felix RosenqvistMcLaren SPChevrolet202Josef NewgardenPenskeChevrolet213Scott McLaughlinPenskeChevrolet2248Jimmie JohnsonGanassiHonda236Helio CastronevesMeyer ShankHonda2429James HinchcliffeAndretti SteinbrennerHonda2575RC EnersonTop GunChevrolet269Scott DixonGanassiHonda2752Cody WareCoyne / RWRHonda284Dalton KellettFoytChevrolet

