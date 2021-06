O’Ward nie Newgarden en charge de la victoire de la 16e place · .

in

Patricio O’Ward a brillamment conduit de la 16e place sur la grille pour prendre la tête avec moins de trois tours à faire et remporter sa deuxième victoire de la saison 2021 des IndyCar Series lors de la deuxième course de dimanche du Grand Prix de Detroit. O’Ward, qui mène désormais le championnat IndyCar Series par un seul point, est devenu le premier vainqueur répété de 2021 et a refusé à Josef Newgarden une première victoire de drapeau à drapeau de la saison 2021.

Newgarden a mené 67 des 70 tours, partant de la pole avec les pneus primaires, tandis que tous ses poursuivants les plus proches ont commencé la course avec les pneus alternatifs. Après le premier jaune, sorti dans le premier tour lorsque Max Chilton a heurté James Hinchcliffe, Newgarden a commencé à s’éloigner du peloton. Au moment où Newgarden a effectué son premier arrêt au stand au 20e tour, son avance sur Colton Herta, deuxième, était de 13,5 secondes.

Newgarden a enchaîné avec un autre relais rapide, allant jusqu’au tour 46 avec un autre train de pneus primaires. Mais Herta, qui a commencé la course en pneus alternatifs, a commencé à se rapprocher de Newgarden au cours du deuxième relais. Herta avait l’avantage dans le dernier relais, Newgarden devant effectuer son dernier relais sur le train de pneus de rechange usés qu’il avait couru en qualifications.

Deux avertissements dans les 20 derniers tours – un pour un tête-à-queue impliquant la recrue Jimmie Johnson et un autre pour une panne de freins sur la voiture de Romain Grosjean – ont rassemblé le peloton, et ce n’est qu’à ce moment-là qu’O’Ward est entré dans le cadre pour la victoire . Au premier redémarrage de la voiture de sécurité, il a dépassé de force Scott Dixon pour la cinquième place dans le premier virage. Au deuxième redémarrage, O’Ward a dépassé deux voitures en seulement trois virages, puis a dépassé Herta pour la deuxième place avec cinq tours à faire. Newgarden, O’Ward et Herta ont couru nez-à-queue jusqu’à ce qu’un blocage de Herta au virage trois le fasse reculer.

Avec trois tours à faire, O’Ward a bondi sur Newgarden après une solide course dans le virage six – au même endroit où son coéquipier McLaren SP Felix Rosenqvist a subi sa lourde chute hier – et a fait son mouvement dans la descente le long de Strand Drive pour arracher la tête à Newgarden. Il est ensuite reparti avec une marge de victoire finale de 6,7 secondes.

Après la course, O’Ward a dédié sa victoire non seulement à son coéquipier Rosenqvist – qui est sorti d’un hôpital local ce matin – mais aussi au défunt copropriétaire de McLaren, Mansour Ojjeh, décédé la semaine dernière.

Newgarden a tenu bon pour terminer deuxième à fleur de peau, juste devant Álex Palou, qui a dépassé Herta pour le podium final en troisième. Derrière Herta en quatrième position, Graham Rahal a terminé cinquième d’affilée dans le top cinq du week-end du GP de Détroit.

Will Power a pris une certaine revanche après sa défaite écrasante de samedi, en passant de la 20e place sur la grille à la sixième place en utilisant la même stratégie pneumatique que Newgarden. Scott Dixon a terminé septième devant Simon Pagenaud. Marcus Ericsson a suivi sa première victoire en carrière hier avec une neuvième place aujourd’hui, alors qu’il était 22e sur la grille. Santino Ferrucci, parti au volant d’une voiture de secours après une violente chute en fin de qualification ce matin, a enregistré son troisième top 10 en autant de courses cette saison.

La deuxième victoire de la saison d’O’Ward lui donne une avance d’un point au championnat sur Palou, ce dernier remportant son troisième podium sur les quatre dernières courses. La prochaine course d’IndyCar aura lieu dans une semaine sur le circuit Road America à Elkhart Lake, Wisconsin.

PositionCarDriverTeamEngine15Patricio O’WardMcLaren SPChevrolet22Josef NewgardenPenskeChevrolet310Alex PalouGanassiHonda426Colton HertaAndrettiHonda515Graham RahalRLLHonda612Will PowerPenskeChevrolet79Scott DixonGanassiHonda822Simon PagenaudPenskeChevrolet98Marcus EricssonGanassiHonda1045Santino FerrucciRLLHonda1128Ryan Hunter-ReayAndrettiHonda1230Takuma SatoRLLHonda1327Alexander RossiAndrettiHonda1429James HinchcliffeAndretti SteinbremnnerHonda1520Ed CarpenterCarpenterChevrolet1614Sebastien BourdaisFoytChevrolet1718Ed JonesCoyne / VasserHonda1821Rinus VeeKayCarpenterChevrolet1960Jack HarveyMeyer ShankHonda203Scott McLaughlinPenskeChevrolet2148Jimmie JohnsonGanassiHonda2259Max ChiltonCarlinChevrolet234Dalton KellettFoytChevrolet2451Romain GrosjeanCoyne / RWRHonda257Oliver AskewMcLaren SPChevrolet

