O’Ward remporte la deuxième victoire de l’année et prend les points

Pato O’Ward est devenu le premier vainqueur à répétition de l’IndyCar de la saison en chargeant à travers le terrain dimanche lors d’un dernier redémarrage pour voler la victoire à Josef Newgarden au Raceway de Belle Isle Park.

O’Ward a terminé cinquième lors d’un redémarrage avec sept tours à faire, mais le Mexicain de 22 ans a éliminé Graham Rahal dans le premier virage, puis Alex Palou dans le suivant pour deux passes dans les deux premiers virages. Après avoir dépassé Colton Herta pour la deuxième place, il s’est fixé pour objectif d’arracher ce qui semblait être une victoire facile pour Newgarden face au double champion d’IndyCar.

O’Ward est allé roue à roue avec Newgarden et a finalement terminé le passage avec un peu plus de deux tours à faire. O’Ward a finalement battu Newgarden de 6,7595 secondes et a dédié la victoire à son coéquipier d’Arrow McLaren SP Felix Rosenqvist, qui a été hospitalisé pendant la nuit après son accident lors de la première course du programme double de samedi.

“J’ai parlé à Felix ce matin et la chose importante est qu’il va bien, mais je lui ai dit ‘Je vais le gagner pour toi'”, a déclaré O’Ward. “Je suis un homme de parole, je voulais le faire pour lui.”

O’Ward, qui a remporté sa première victoire en carrière le mois dernier, a pris une avance d’un point sur Palou au classement du championnat. Il a maintenant gagné sur un ovale et un parcours de rue, et il a terminé troisième samedi pour deux podiums à Detroit.

Il a enlevé ses chaussures après la présentation du podium et a plongé dans la fontaine commémorative James Scott, où il a fait un tour en éclaboussant les fans qui s’étaient rassemblés sur le côté du monument du parc.

Newgarden est parti de la pole et a mené 67 des 70 tours avant qu’O’Ward ne l’écrase et ne le laisse tomber à la deuxième place. L’équipe Penske reste sans victoire sur la saison.

“Il arrivait comme un train de marchandises”, a déclaré Newgarden à propos d’O’Ward.

Newgarden n’essaya pas de cacher sa frustration.

“Jour déchirante quand vous terminez deuxième comme ça”, a-t-il déclaré. « C’est difficile de ne pas être déçu. Je pensais que nous avions la voiture à battre.

Palou a terminé troisième pour Chip Ganassi Racing, qui a balayé samedi avec une victoire de Marcus Ericsson dans la course IndyCar puis la première victoire de l’équipe de voitures de sport Cadillac dans l’IMSA avec Renger van der Zande et Kevin Magnussen.

La course IndyCar de dimanche a été beaucoup moins mouvementée que celle de samedi, lorsque l’accident de Rosenqvist a entraîné un drapeau rouge de près de 90 minutes et un arrêt ultérieur a finalement décidé de la course.

Cette fois, c’était un emballement de Newgarden jusqu’à ce que Romain Grosjean fasse un carton jaune avec un feu de frein et essaie de l’éteindre lui-même. Sa voiture s’est immobilisée sur la piste et le Français, qui a failli mourir dans un incendie en novembre dernier lors d’une course de Formule 1 à Bahreïn, a semblé paniquer.

De petites flammes ont craché de son pneu droit et il est descendu précipitamment de la voiture, puis a désespérément cherché une équipe de sécurité pour l’aider. Grosjean a couru vers la clôture et a attrapé un extincteur d’un commissaire de course qui l’a passé à travers un trou et s’est précipité vers sa voiture, qui avait de la fumée noire s’élevant de l’avant.

Le camion de sécurité est arrivé alors que Grosjean regagnait la voiture avec l’extincteur, et il a été poussé sur le côté et à l’écart. Il a semblé frustré lorsqu’il a remis l’épingle de l’extincteur au travailleur.

Rosenqvist, quant à lui, n’a pas été grièvement blessé dans l’accident de samedi lorsque son accélérateur a semblé se bloquer et que sa voiture a directement heurté une barrière de pneus à une vitesse d’au moins 100 mph. La force dans les six rangées de pneus a déplacé la barrière en béton et la voiture de Rosenqvist a été coincée à un angle de près de 45 degrés.

Il a été transporté à l’hôpital pour évaluation mais est sorti dimanche matin. Oliver Askew, qui a conduit 12 courses dans cette voiture la saison dernière en tant que coéquipier d’O’Ward avant d’être remplacé par Rosenqvist, était le remplaçant d’urgence.