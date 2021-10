Daniel Ricciardo n’est pas le seul pilote McLaren à récolter la récompense d’un pari de victoire dans un avenir proche.

Alors que le vainqueur du Grand Prix d’Italie a la chance de piloter la NASCAR de son héros Dale Earnhardt sur le Circuit des Amériques ce week-end, un autre membre de la famille McLaren a une opportunité encore plus grande.

Pato O’Ward a remporté la première victoire de l’équipe McLaren SP IndyCar au Texas plus tôt cette année. Le joueur de 22 ans originaire de Monterrey, au Mexique, a mené le combat pour le championnat jusqu’à la ronde finale, où le rival de Ganassi, Alex Palou, l’a emporté.

Mais O’Ward a encore le butin de cette victoire au Texas à espérer : un premier test dans une voiture de Formule 1. Et ce n’est pas une démonstration dans une voiture de l’année précédente, mais une journée complète au volant de la dernière McLaren-Mercedes MCL35M à Yas Marina, quelques jours seulement après la finale de la saison.

Il a visité le McLaren Technology Center la semaine dernière pour un ajustement de siège et deux jours dans le simulateur pour le préparer au test dans un peu moins de deux mois. « Cette semaine, c’est là que ça a vraiment commencé à s’enfoncer », a-t-il déclaré à . dans une interview exclusive par la suite.

Rapport: O’Ward de McLaren SP remporte sa première victoire en IndyCar – et une chance de tester la F1Même pour un pilote habitué à piloter certaines des monoplaces les plus rapides en dehors des courses de grand prix, le premier avant-goût simulé d’une voiture de F1 a clairement impressionné O’Ward.

« L’impression initiale est une quantité massive d’adhérence à l’avant par rapport à ce à quoi je suis habitué en IndyCar », a-t-il déclaré. « La voiture est tellement plus agile, plus légère. L’appui est énorme et juste les capacités de freinage et tout est vraiment impressionnant.

« Il me faudra donc certainement quelques tours pour m’y habituer, mais j’ai vraiment hâte d’y être. Cela ressemble à un plaisir de conduire.

O’Ward est bien placé pour replacer dans son contexte l’expérience de conduite d’une F1 actuelle : avant d’atteindre l’IndyCar, il a remporté le championnat Indy Lights, a couru dans le championnat japonais de Super Formula et a fait une apparition unique en Formule 2 (en tant que remplaçant pour le Mahaveer Raghunathan temporairement interdit). Quelle est la taille du pas de l’IndyCar à la F1 ?

« Je pense que c’est un plus grand saut de l’IndyCar à la Formule 1 par rapport à l’Indy Lights à l’IndyCar », dit-il. « Juste à cause de la quantité d’appuis.

Caractéristique : « Ma carrière s’est terminée cinq fois »: l’étrange chemin emprunté par la nouvelle star de McLaren pour atteindre le sommet« La façon dont le freinage, les virages, le milieu du virage et les sorties, ils sont tellement compressés. Par rapport à ce que vous avez n’importe quelle autre voiture – vous avez la phase de freinage et vous avez l’entrée, le milieu et la sortie, [in] celui-ci le temps que vous maintenez sur chaque phase n’est fondamentalement rien. Une fois que vous commencez une phase, vous allez déjà en commencer une autre.

« C’est tellement plus compressé et les choses se passent tellement plus vite. Mais mec, ça faisait du bien dans la sim. Je ne peux pas imaginer ce que l’on ressent dans le corps. J’ai l’impression qu’une fois que j’y ai goûté, je ne vais pas pouvoir en avoir assez, je vais devenir obsédé, j’ai envie.

Il utilisera le temps entre maintenant et son test pour mettre son cou dans la meilleure forme possible pour le test. « J’ai l’impression d’avoir la force des jambes et la partie supérieure du corps, pas de problème », explique-t-elle. « L’IndyCar est beaucoup plus physique en termes de conduite simplement parce qu’il n’y a pas de direction assistée et c’est beaucoup plus chargé en termes de comment vous devez bousculer la voiture.

« Je m’attends à ce que mon cou ait l’impression que ma tête va tomber, cependant. J’essaie donc de l’amener dans une zone agréable, au moins juste pour pouvoir conduire. Je pense que mon cou en ce moment est prêt pour la course pour l’IndyCar, mais juste en F1, il y a beaucoup plus de stress sur le cou, donc je vais travailler un peu là-dessus.

Dans sa course sur simulateur, O’Ward a eu la chance d’essayer la voiture sur deux circuits qu’il connaît bien : le Red Bull Ring, où il a couru en F2, et le Circuit of the Americas, que l’IndyCar a visité en 2019, avec un retard d’environ 14 secondes. des temps de F1.

Il a également abordé le Hungaroring, un nouveau circuit pour lui, avec un secteur intermédiaire sinueux qui a donné une autre idée des performances étonnantes d’une voiture de F1.

« C’est tellement fou comment la voiture est capable de s’arrêter en si peu de temps lors d’un freinage brutal, mais ensuite comment la voiture peut s’arrêter assez rapidement alors que vous êtes déjà à l’entrée du virage, c’est vraiment, vraiment impressionnant . Ce sont les seules voitures au monde qui sont capables de faire ça sur le circuit juste à cause de l’appui et de l’adhérence qu’il y a. »

Le contact au premier tour de la finale d’IndyCar a mis fin aux espoirs de titre d’O’Ward. Il n’a pas encore conduit Yas Marina sur le simulateur. Le modèle de la configuration de piste révisée que la F1 pilotera pour la première fois cette année n’est pas encore prêt.

« Je vais la conduire juste avant de partir pour le week-end de course, qui mène ensuite aux tests », a-t-il déclaré. « Je vais revenir vers début décembre, faire une journée complète à Abu Dhabi. »

Mais avec Ricciardo et Lando Norris enfermés dans la gamme F1 de McLaren dans un avenir prévisible, O’Ward ne laisse pas la possibilité d’un passage en Formule 1 le distraire de ses priorités IndyCar.

« Ça va être vraiment cool », a-t-il déclaré. « Je suis vraiment excité d’apprendre et de voir si je peux reprendre quelque chose qui m’aidera l’année prochaine en IndyCar à essayer d’améliorer l’équipe, à essayer de m’améliorer et à me battre pour un autre titre. »

Image du haut : McLaren via Twitter

