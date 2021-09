OWC lance Jellyfish Manager 2.0 avec des intégrations de sauvegarde dans le cloud

OtherWorld Computing (OWC) a annoncé jeudi le lancement de Jellyfish Manager 2.0. Il propose des intégrations de sauvegarde dans le cloud, un tableau de bord et un nouveau design.

Principales caractéristiques

Vérifiez vos signes vitaux: Vérifiez vos données vitales : surveillez immédiatement la mémoire, la température, le stockage et l’utilisation du processeur et vérifiez rapidement l’état de vos disquesGérer les autorisations de fichiers: Décidez qui a accès à des partages et dossiers spécifiques en quelques clics. Créez et ajoutez facilement des utilisateurs et des groupes locaux pour votre équipe et attribuez-leur des autorisations en moins de temps qu’il n’en faut pour télécharger une vidéo de chat sur YoutubePersonnaliser les paramètres réseau: Les systèmes Jellyfish sont entièrement préconfigurés pour la vidéo 4k+ et les connexions directes, mais si vous souhaitez créer et modifier des paramètres réseau ou lier des ports à votre commutateur, nous vous promettons que vous n’aurez pas à lire d’abord un manuel de 50 pagesActiver des workflows puissants: comme Jellyfish Remote Access, Snapshots, Davinci Resolve Collaborative Database ou iconik Storage Gateways

Jellyfish Manager 2.0

La conception mise à jour comprend des menus facilement accessibles et des liens profonds dans toute l’application. Les alertes système sont désormais facilement disponibles à partir de toutes les pages de l’application, ainsi que des info-bulles supplémentaires à tous les niveaux et une terminologie intuitive pour accélérer le processus d’apprentissage.

Jellyfish Manager 2.0 fonctionne directement avec les serveurs Jellyfish, un périphérique de stockage partagé spécialisé qui permet à plusieurs éditeurs vidéo de post-production de travailler simultanément avec des séquences 4K, 6K et 8K.

Jellyfish Manager 2.0 inclut désormais les services de sauvegarde cloud les plus demandés qui vous permettent d’exécuter des sauvegardes planifiées et, si nécessaire, de récupérer vos données depuis le cloud. Jellyfish Manager 2.0 améliore également l’intégration avec Backblaze et inclut les services cloud AWS et Wasabi et en inclura plus à l’avenir.

La synchronisation Frame.io entre les dossiers Jellyfish et les projets Frame.io est désormais possible sans passer par les dossiers de surveillance sur votre poste de travail. Combiné avec la fonctionnalité de transcodage de Jellyfish Media Engine, cette intégration aide les équipes à collaborer via Frame.io tout en stockant leurs séquences originales sur le Jellyfish