OWC lance un nouveau SSD Accelsior 8M2 PCIe axé sur Mac Pro avec un stockage ridicule de 64 To

OWC, toujours à la pointe des besoins de stockage tiers pour les utilisateurs de Mac, vient de lancer son nouveau SSD OWC Accelsior 8M2 PCIE, et il présente des spécifications carrément folles – avec un prix à la hauteur. L’Accelsior 8M2 peut être optimisé avec jusqu’à huit SSD NVMe M.2 de 8 To pour un total de 64 To de stockage externe avec des vitesses PCIe Gen 3 allant jusqu’à 12 000 Mo/s dans le monde réel. Le prix? À peine 13 000 $.

J’ai été un grand fan du stockage OWC au fil des ans. J’ai utilisé des solutions de stockage internes OWC dans mon Mac Pro 2019 et j’ai utilisé plusieurs solutions de stockage externes avec mes ordinateurs MacBook, iMac et Mac mini. Mais pour les utilisateurs de Mac Pro en particulier, cette carte PCIe x16 pleine longueur et pleine hauteur prend le gâteau.

Je pensais faire quelque chose de spécial lorsque j’ai construit un SSD PCIe de 24 To pour mon Mac Pro en utilisant six SSD de 4 To pour mon Mac Pro. Alors que ce lecteur était en effet rapide et caverneux, c’est à un tout autre niveau avec plus du double du stockage et un débit nettement plus élevé.

Le « 8 » dans le nom Accelsior 8M2 désigne les huit SSD NVME M.2 qui peuvent être ajoutés à la carte d’extension pour jusqu’à 64 To de stockage. L’unité peut être achetée seule pour seulement 799 $ sans aucun stockage, vous permettant d’ajouter vos propres SSD M.2, ou vous pouvez la configurer avec un stockage OWC en versions 2, 4, 8, 16, 32 ou 64 To.

Comme vous vous en doutez, le prix augmente rapidement plus votre configuration de stockage est élevée :

Tarifs OWC Accelsior 8M2

Espace de rangement

Prix

0 To 799 $ 2 To 1 299 $ 4 To 1 699 $ 8 To 2 479 $ 16 To 4 299 $ 32 To 7 999 $ 64 To 12 999 $

L’Accelsior 8M2 prend en charge les SSD NVMe M.2 2280 « M Key » via (8) emplacements PCIe 4.0 x4. En dehors de la configuration 0 To, chaque niveau de stockage comprend une gamme de SSD OWC Aura P12 Pro NVMe M.2 avec Flash NAND 3D à quatre niveaux (QLC).

Aussi impressionnant que soit 32 ou 64 To de stockage, l’OWC Accelsior 8M2 est bien plus qu’un simple stockage brut, c’est aussi une question de vitesse. OWC affirme que l’extension offre les performances les plus rapides disponibles pour le Mac Pro 2019, avec des vitesses PCIe Gen 3 allant jusqu’à 12 000 Mo/s dans le monde réel. De plus, l’unité est compatible PCIe Gen 4, promettant des vitesses futures supérieures à 26 000 Mo/s.

Bien sûr, pour atteindre de telles vitesses, OWC utilise l’utilisation de RAID et utilise son SoftRAID interne pour gérer les matrices RAID. Dans cet esprit, les performances dépendront de la façon dont vous configurez la matrice RAID à l’intérieur de votre Mac Pro.

OWC note que son entraînement permet aux éditeurs vidéo d’atteindre les objectifs suivants :

16 flux de 8K ProRes444 dans Final Cut Pro X 8 flux de 12K ProRes444 dans Final Cut Pro X 9 flux de 4K 16 bits EXR dans DaVinci Resolve

Alors que l’OWC Accelsior 8M2 fonctionnera avec les solutions de stockage externes Thunderbolt, pour en tirer les meilleures performances en tant qu’utilisateur Mac, vous voudriez idéalement l’utiliser avec le Mac Pro. Si vous êtes fortement investi dans le Mac Pro 2019, ce lecteur est un bon moyen de le maintenir solide pour les années à venir, vous permettant de travailler sur de nombreux projets vidéo 8K simultanément sans avoir à décharger le stockage.

L’OWC Accelsior 8M2 est maintenant disponible et est compatible avec macOS Monterey. Pensez-vous que les utilisateurs de Mac Pro devraient y jeter un œil sérieux ?

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :