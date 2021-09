OWC lance un nouvel « adaptateur Thunderbolt vers Dual DisplayPort » pour Mac et iPad

Les gens d’OWC sortent aujourd’hui un nouvel accessoire qui pourrait s’avérer utile pour les utilisateurs de Mac. Le nouvel adaptateur Dual DisplayPort d’OWC utilise la dernière technologie DisplayPort 1.4 pour transformer un port Thunderbolt sur votre Mac (ou iPad Pro) en deux connexions DisplayPort pour les moniteurs externes.

OWC explique :

Avec le nouvel adaptateur OWC Thunderbolt Dual DisplayPort, vous serez étonné lorsque vos yeux verront une résolution jusqu’à 8K fournie par l’adaptateur OWC Thunderbolt Dual DisplayPort. En utilisant la dernière technologie DisplayPort 1.4, cet adaptateur hautes performances offre une résolution jusqu’à 4 fois plus élevée que DisplayPort 1.2. Tout ce dont vous avez besoin est un seul port Thunderbolt pour le brancher, et la taille compacte de cette petite merveille et la commodité de son alimentation par bus ouvriront un monde de possibilités.

Notamment, l’adaptateur Dual DisplayPort est alimenté par le bus, il n’y a donc pas de briques d’alimentation externes à gérer ici. Cela le rend facile à emporter, que ce soit pour un MacBook ou un iPad Pro avec Thunderbolt pour se connecter à jusqu’à deux écrans externes.

Voici les spécifications complètes :

Affichage unique jusqu’à 8K à 30 Hz ou 8K à plus de 30 Hz avec DSC Affichage double jusqu’à 4K à 60 Hz, 4K à 144 Hz avec DSC ou 8K avec DSC Voir tout : regardez des vidéos, jouez à des jeux, créez des murs d’affichage numérique nets et faire des présentations accrocheuses sur un écran ou un projecteur DisplayPort Plein potentiel d’affichage : compatible DSC (Display Stream Compression) pour des taux de rafraîchissement plus élevés Visuels époustouflants : HDR pour des images plus nettes, des couleurs plus vives et un plus grand contraste Entendez plus : prend en charge le numérique multicanal haute définition formats audio Efficacité énergétique : obtenez des résolutions élevées sur deux écrans sans épuiser les ressources système Protégé : 1 an de garantie limitée OWC

Comme toujours, notez que les ordinateurs MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini et iPad utilisant la nouvelle puce Apple M1 ne prennent en charge qu’un seul écran externe sur Thunderbolt en raison des limitations du M1.

Le nouvel adaptateur Dual DisplayPort est disponible à la commande dès aujourd’hui sur le site Web d’OWC pour 78 $.

