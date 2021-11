Owen Farrell et Jamie George se retirent pour affronter les champions du monde lors des internationaux d’automne

L’Angleterre termine sa campagne Autumn Internationals Series ce week-end lorsqu’elle fait face à un affrontement à succès avec l’Afrique du Sud.

L’équipe d’Eddie Jones entreprend son troisième test en trois semaines alors qu’elle accueille les Springboks à Twickenham dans le but d’en faire trois de suite.

L’Angleterre fait face à son plus gros test à ce jour alors qu’elle affronte l’Afrique du Sud samedi

Après avoir battu les Tonga il y a deux semaines, l’Angleterre a battu l’Australie 32-15 ce week-end et espère prendre un autre gros scalp cette fois-ci.

L’Afrique du Sud débordera de confiance pour l’affrontement après avoir remporté des victoires contre le Pays de Galles et l’Écosse au cours des deux dernières semaines, ce qui signifie que ce sera le test ultime pour les deux équipes.

Angleterre v Afrique du Sud: commentaire talkSPORT

Le choc des internationaux d’automne aura lieu le samedi 20 novembre.

Le concours aura lieu au stade de Twickenham, à Londres, avec une heure de coup d’envoi à 15h15, heure du Royaume-Uni.

talkSPORT 2 aura une couverture en direct présentée par Hugh Woozencroft avec Andrew McKenna, ainsi que les vainqueurs de la Coupe du monde d’Angleterre Ben Kay et Rachael Burford qui commenteront.

L’Angleterre peut remporter trois victoires sur trois lors des internationaux d’automne Angleterre-Afrique du Sud: Nouvelles de l’équipe

Angleterre: Intendant; Marchant, Slade, Tuilagi, mai ; Smith, Young ; Rodd, Blamire, Sinckler, Itoje, Hill, Lawes (capitaine), Underhill, Curry.

Remplacements : Dolly, Marler, Stuart, Ewels, Simmonds, Dombrandt, Quirke, Malins.

Equipe d’Afrique du Sud : W le Roux ; J Kriel, L Am, D de Allende, M Mapimpi; H Pollard, C Reinach; O Nche, B Mbonambi, T Nyakane, E Etzebeth, L de Jager, S Kolisi (capt), K Smith, D Vermeulen.

Remplaçants: M Marx, S Kitshoff, V Koch, F Mostert, J Wiese, H Jantjies, E Jantjies, F Steyn.

Owen Farrell sera absent contre les Springboks en raison d’une blessure à la cheville Angleterre-Afrique du Sud : qu’est-ce qui a été dit ?

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Eddie Jones, a déclaré : « Ce sont les champions de la Coupe du monde et nous ne le sommes pas.

« Ce sera un test important et nous voulons bien terminer l’automne – c’est le dernier match de l’automne et nous le verrons comme une finale et nous voulons les affronter.

« Nous devrons jouer différemment pour les battre. C’est le match final et nous voulons entrer dans les Six Nations avec un scalp sud-africain.

Eddie Jones tient à revendiquer « un scalp sud-africain » à Twickenham

L’entraîneur-chef Jacques Nienaber a déclaré: « Nous avons construit une bonne dynamique lors des tests contre le Pays de Galles et l’Écosse, et il est important pour nous de transférer cela dans notre dernier match de la tournée contre l’Angleterre, nous avons donc choisi de n’apporter que trois changements au départ. équipe pour l’affrontement de ce week-end », a déclaré Nienaber.

« L’Angleterre représentera différentes menaces pour l’Écosse, et dans cet esprit, nous avons décidé de commencer par Handre, Cobus et Lood.

« Elton, Herschel et Franco ont montré qu’ils peuvent injecter de l’énergie et déclencher une étincelle lors d’une attaque sur le banc, ce qui sera pratique contre une équipe anglaise dont nous savons qu’elle sera très chargée pour ce match. »