Owen Hargreaves dit que la cible d’Arsenal devrait faire un « grand pas »

S’exprimant sur la couverture par BT Sport du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, Owen Hargreaves a discuté de la cible d’Arsenal signalée, Jonathan David, après que Chelsea a fait match nul contre Lille.

Chelsea et Lille étaient apparemment destinés à s’affronter à ce stade. La formation française a attiré les Bleus à la fois au premier tirage et au second tirage.

Les champions de Ligue 1 ont certainement un certain nombre de joueurs qui pourraient causer un certain nombre de problèmes à Chelsea, et David est l’un des joueurs dont l’équipe de Stamford Bridge devra se méfier.

Qu’est-ce qui a été dit à propos de David ?

Hargreaves n’avait que de bonnes choses à dire sur David.

«C’est un très bon joueur, il n’a que 21 ans, mais c’est un buteur, c’est un vrai buteur. Bon avec les deux pieds. Ce gars va faire un gros coup à un moment donné », a déclaré Hargreaves.

« Ce gars est en quelque sorte la star du spectacle, un bon finisseur et il sera une grande menace car Chelsea a perdu des buts ces derniers temps. »

Exactement ce dont Arsenal a besoin

Arsenal aurait certainement besoin d’un joueur de ce calibre.

Les Gunners seraient très attachés à David, et avec Hargreaves disant qu’il est un buteur naturel, il semble qu’il conviendrait parfaitement aux Emirats.

Arsenal a ses problèmes à l’avant en ce moment. Le contrat d’Alexandre Lacazette se termine cet été, tandis que Pierre-Emerick Aubameyang a raté de peu le match d’Arsenal ce week-end en raison d’une infraction disciplinaire.

Le club londonien a besoin d’un nouvel attaquant, et si le point de vue de Hargreaves sur David est exact, le Canadien pourrait être une excellente recrue.

