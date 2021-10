Owen Hargreaves: Sir Alex Ferguson n’aurait pas pardonné à Fred – Man United News And Transfer News

La star de Manchester United, Fred, a été fustigée par l’ancien Red Owen Hargreaves, qui a affirmé que Sir Alex Ferguson aurait été impitoyable après le tirage au sort d’Everton.

Le milieu de terrain brésilien a été impliqué dans le match nul 1-1 à Old Trafford et a été pris dans un moment décisif du match.

Fred s’est battu avec Demarai Gray près de la ligne de touche et a perdu deux fois, permettant à Everton de continuer et de marquer sur la contre-attaque.

Tout a commencé avec le mauvais coin de Bruno Fernandes, mais finalement ce fut l’aboutissement de mauvaises décisions, l’ancien homme du Shakhtar Donetsk étant le plus flagrant.

Fred est souvent critiqué par les fans de United et n’a que des sorts de bonne forme plutôt qu’une qualité constante que les supporters peuvent soutenir.

Selon Metro, Hargreaves a déclaré : « Jamais jamais, pas dans un million d’années [should that goal be allowed to happen].

« C’est pour cela que vous êtes payé, c’est pourquoi vous êtes là, c’est votre travail d’arrêter cet objectif. J’aurais pris ça personnellement.

« Il a deux bricoles, et les deux [times] il perd.

« Cela ne peut pas arriver. Sir Alex ne vous pardonnerait pas ça, vous n’auriez pas joué pendant un mois, sérieusement.

« Il doit gagner ces tacles. Et s’il le perd, vous le salissez, vous le faites tomber.

« Vous devez gagner cela. Vous ne pouvez pas vous faire renverser le ballon par Demarai Gray et s’il le fait, vous lui faites une faute.

« United n’a pas le contrôle des matchs, c’est leur coin, comment un tel but peut-il arriver ?

“Je sais que Harry Maguire est absent et qu’ils manquent de son leadership, mais si vous jouez contre deux milieux de terrain défensifs là-bas – McTominay et Fred – ce but ne peut pas arriver.”

Il ne fait aucun doute que Fred n’aurait pas dû perdre cette bataille avec Gray, mais il n’était pas le seul à avoir fait des erreurs.

Après tout, Bruno a admis lors de la conférence de presse d’après-match que son mauvais centre avait conduit à la contre-attaque en premier lieu.

Victor Lindelof a bien réussi à retarder autant que possible l’attaque d’Everton, mais Luke Shaw a été téméraire pour passer, laissant Andros Townsend libre de marquer.

C’était plutôt inhabituel de défendre tous azimuts, mais malheureusement, cela s’est avéré décisif dans ce qui ne peut être décrit que comme un match nul horrible à Old Trafford.