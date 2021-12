Owen Hargreaves soutient Paul Pogba pour reconquérir la place de Man Utd à Fred et McTominay

Le Français pourrait-il ajouter une nouvelle dynamique au milieu de terrain de United ? (Photos : .)

Owen Hargreaves a soutenu Paul Pogba pour revenir au milieu de terrain de Manchester United malgré les solides performances de Fred et Scott McTominay et pense que le retour du Français profitera à Cristiano Ronaldo.

Les Red Devils ont disputé leur premier match sous la direction du nouveau manager Ralf Rangnick dimanche à Old Trafford et ont remporté une victoire 1-0 contre Crystal Palace grâce à une frappe de Fred en deuxième mi-temps.

Rangnick a tenu à féliciter le Brésilien et son partenaire du milieu de terrain écossais par la suite, bien que Hargreaves pense que l’équipe bénéficiera du retour de Pogba blessé qui peut rendre service à Ronaldo et aux autres attaquants de United, qui étaient « silencieux » contre Palace.

Le vainqueur du match Fred a donné un affichage tout en action (Photo: .)

« Si Pogba joue au lieu de, disons, Fred ou McTominay et United jouent dans une mi-temps, alors vous avez un autre gars qui peut jouer une passe contre Cristiano Ronaldo », a déclaré Hargreaves à Premier League Productions.

‘Alors je pensais qu’ils jouaient bien, mais Marcus [Rashford] était vraiment calme aujourd’hui, Bruno [Fernandes] était assez calme aujourd’hui.

«Les arrières latéraux étaient une grande caractéristique. La profondeur de l’équipe est incroyable, c’est vraiment, vraiment bon.

« Donc, en amenant ces gars, Varane et Pogba, sur le côté, United a facilement l’une des équipes les plus fortes de la Premier League, mais ils doivent commencer à jouer comme ça. Et je pensais qu’aujourd’hui était une étape décente vers cela.

Manchester United FC



Son collègue expert Tim Sherwood a fait l’éloge de Fred après son match gagnant, bien qu’il pense que les espoirs de United d’obtenir une place parmi les quatre premiers reposeront sur le retour et la contribution de certaines de leurs stars blessées.

Sherwood a expliqué: «Fred et McTominay, nous les critiquons toujours – je veux dire, tout le monde a critiqué Fred. Les gens trouvent toujours des défauts dans son jeu, mais chaque manager qui prend le relais au club de football le joue toujours. Il doit faire quelque chose de bien.

Il manque à United un certain nombre de joueurs de renom (Photo: .)

« Je pense que c’est un joueur très responsable. Je pense qu’il donne tout, il ne vous laisse jamais tomber, aucune complaisance envers lui-même. Il joue juste pour l’équipe, et je pense que c’est pourquoi il joue. Lorsque le manager prend le relais, ils peuvent lui faire confiance.

«Je pense qu’ils ont deux garçons solides là-dedans maintenant. Ils peuvent apprendre, McTominay peut apprendre aussi, dans cette position. Je pense qu’il est capable.

«Ils ont tellement d’options, Cavani pour revenir aussi, Pogba pour revenir, Varane. Poursuivant cette place parmi les quatre premiers, il n’y a pas d’équipe de Premier League plus équipée pour y arriver que Manchester United. Avec cette série de matches, les fans de Man United ont parfaitement le droit d’être optimistes pour l’avenir.



