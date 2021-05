Owen Jones s’en prend aux travaillistes pour «manque de vision de base» alors qu’il dénonce le délavage des élections | Politique | Nouvelles

Owen Jones a livré une diatribe furieuse contre le parti travailliste qu’il a accusé de «manquer de vision de base» alors qu’il expliquait pourquoi ils avaient si mal joué lors des récentes élections. M. Jones a expliqué que les électeurs ne savaient plus ce que représentait le parti d’opposition et que les travaillistes ne sauraient probablement pas quoi faire du pouvoir s’ils l’obtenaient en raison d’un manque de direction. L’évaluation passionnée et accablante du parti travailliste s’est accompagnée d’un clin d’œil respectueux au parti conservateur qui capitalisait sur le chaos au sein de sa principale opposition.

S’adressant à BBC News au sujet des résultats électoraux accablants, M. Jones a déclaré: «Jamais ces derniers temps les travaillistes ne sont allés à des élections aussi dépourvus de vision de base.

«J’étais à Hartlepool, mais cela a été corroboré par des rapports à travers le pays, les gens ne savent plus ce que représente le parti travailliste.

«Toute l’approche de Keir Starmer et toute son équipe devaient se définir contre le prédécesseur, Jeremy Corbyn et Boris Johnson – mais sans définir ce qu’il représente réellement.

«Et il y a eu un vide complet laissé par le parti travailliste en matière de politique ou de vision, que ferait réellement le parti travailliste avec le pouvoir politique?

«Ils ont une vision très claire et cohérente, ils ont fusionné le nationalisme populiste et l’investissement – ce ne sont pas les conservateurs d’Osborne / Cameron.

«Ils dépensent de manière très stratégique dans les domaines et les communautés qu’ils cherchent à gagner, ou ils ont gagné.

«Ben Houchen, le maire de Teeside, a racheté l’aéroport en propriété publique, introduit un parking gratuit qui était populaire auprès des électeurs travaillistes.

«Et ce que la révision de la politique devrait faire, c’est s’appuyer sur les engagements que Kier Starmer a pris lors de l’élection à la direction, et dont il n’a pas parlé depuis.

“Ce qui impose aux riches d’investir dans l’économie, apportant la propriété publique dans des domaines de l’économie où clairement les secteurs privés échouent – comme dans le test et la traçabilité.”

Le dirigeant travailliste Keir Starmer a déclaré à plusieurs reprises avant les résultats des élections qu’il avait une “montagne à gravir” après que les travaillistes aient subi l’un de ses pires résultats électoraux en 2019.

L’élection partielle de Hartlepool, siège détenu par les travaillistes depuis sa création, a été prise par les conservateurs avec 51,8% des voix.

Les travaillistes ont remporté les élections à la mairie de Manchester, Andy Burnham obtenant 67,3% des voix.