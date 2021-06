Owen Jones suscite la fureur avec la diatribe du gaucher contre Keir Starmer | Politique | Nouvelles

Une énorme querelle a éclaté sur Twitter après que le militant travailliste de gauche et partisan de Jeremy Corbyn, Owen Jones, a lancé une attaque féroce contre Keir Starmer lui demandant de démissionner si le parti travailliste perd les prochaines élections partielles de Batley et Spen. Il a poursuivi en expliquant comment Gerard Coyne, candidat au poste de secrétaire général d’Unite, “réécrirait les règles de leadership” et empêcherait un “gauche sur le scrutin” car il représente la “droite” du Labour. Mais ses commentaires ont provoqué une réaction furieuse alors que les gens accusaient Owen Jones de diviser le parti et de “jouer au football” avec la politique du Labour.

M. Jones a déclaré dans une vidéo avec le site de gauche Novara Media : « S’il perd Batley, Keir Starmer doit démissionner de son poste de chef du Parti travailliste.

“Et la gauche doit réfléchir très sérieusement à la façon dont nous faisons apparaître une sorte de candidat sur le bulletin de vote dans ces circonstances.

“Si Gerard Coyne, le candidat de droite gagne, cela sera alors utilisé pour réprimer la démocratie au sein du Parti travailliste et faire toutes sortes de mauvaises choses très, très, très terrifiantes.

“Mais aussi pour réécrire les règles de leadership probablement un retour au collège électoral par exemple

Il a poursuivi en affirmant que cela « réécrirait les règles de leadership, probablement un retour au collège électoral par exemple », ajoutant « vous modifiez les nominations requises pour obtenir un ailier gauche sur le bulletin de vote en premier lieu et cela arrêterait un l’ailier gauche sur le bulletin de vote”.

Mais Twitter a répondu avec fureur aux affirmations de M. Jones concernant la direction du travail.

Une personne a déclaré: “Ce truc ne vaut rien. Je ne suis même pas sûr qu’Owen sache ce qu’il veut accomplir avec son tour amer. C’est scandaleux pour les clics à ce stade.”

Un autre a sonné: “Jones et Novara qui font travailler les conservateurs pour eux.”

Tandis qu’un troisième ajoutait: “Peut-être que si le parti se rangeait derrière lui au lieu de se battre tout le temps et lui donnait une chance de faire quelque chose, cela aiderait. Dire simplement que la politique devient comme le football, changez de manager parce que les joueurs jouent à la merde quand ils veulent qu’il change.”

M. Jones a ensuite répondu au contrecoup.

Il a tweeté: “Il est frappant de constater que toutes les personnes qui prétendent que mes tweets, plutôt que la direction travailliste, sont responsables des malheurs des travaillistes sont exactement les mêmes personnes qui ont affirmé que quiconque indiquait que presque tous les médias diabolisaient Jeremy Corbyn ne faisaient que des excuses pour ses échecs. .”

L’activiste de gauche a ajouté : “Donc, ce que nous avons appris, c’est que sous Jeremy Corbyn, presque tous les médias le diabolisant étaient complètement hors de propos Sous Keir Starmer, les tweets d’un seul chroniqueur de journal ont le pouvoir de détruire le Parti travailliste.”

Ses commentaires interviennent alors que le parti travailliste n’a reçu que 622 voix aux élections partielles de Chesham et Amersham, sur un taux de participation de 37 954 – le parti travailliste a perdu son dépôt en conséquence.

Cela survient alors que le siège de Batley et Spen est également rééligible après que la députée travailliste Tracy Brabin a été élue maire du métro du West Yorkshire.

La circonscription était auparavant représentée par le tragique député Jo Cox qui a été assassiné par l’extrémiste de droite Thomas Mair dans la ville de circonscription de Birstall en 2016.

La sœur de Mme Cox, Kim Leadbeater, se présente comme candidate travailliste pour le siège – l’élection partielle de Batley et Spen a lieu le 1er juillet.