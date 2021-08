Owen Otasowie rejette le dernier contrat de Wolverhampton Wanderers

Owen Otasowie a rejeté un nouveau contrat de Wolverhampton Wanderers, selon Mike McGrath du Telegraph. L’international américain est dans la dernière année de son contrat actuel.

Owen Otasowie a rejeté une nouvelle offre de contrat de Wolverhampton Wanderers. Le milieu de terrain est dans la dernière année de son contrat et peut effectuer un transfert gratuit dans six mois. Otasowie aurait suscité l’intérêt de Wolfsburg et d’Anderlecht. Si les Wolves ne parviennent pas à signer le milieu de terrain, ils courent le risque de perdre le joueur sur un transfert gratuit dans six mois. Les loups devront décider s’ils vendent le jeune milieu de terrain ou risquent de perdre le joueur gratuitement.

Otasowie n’a rejoint l’académie des Wolves qu’en 2017. Le milieu de terrain défensif a commencé sa carrière de jeune avec la Mass Elite Academy et a rejoint West Ham United avant de déménager dans les Midlands. Otasowie a passé deux saisons à l’académie des Wolves et a signé son premier contrat professionnel l’année dernière. Le milieu de terrain défensif a fait ses débuts professionnels peu de temps après avoir signé le nouveau contrat.

La saison dernière, Otasowie a fait sept apparitions pour les Wolves, mais a eu du mal à se tailler une place régulière dans la formation de départ. L’avenir de Ruben Neves étant encore incertain, le club voudra garder l’international américain de 20 ans.

Mise à jour de Ruben Neves

L’avenir de Ruben Neves chez les Wolves est toujours incertain. Fabrizio Romano avait précédemment indiqué que le milieu de terrain portugais était susceptible de quitter les Molineux cet été. Arsenal et Manchester United suivent de près la situation du joueur de 24 ans, mais n’ont pas fait d’offre officielle pour le milieu de terrain.

Plus tôt cette semaine, Fabrizio Romano, lors de sa session de contraction, a rapporté que le milieu de terrain portugais quittant le club est toujours une possibilité. Neves a été l’un des premiers noms de la formation de départ pour Wolverhampton Wanderers depuis son déménagement en 2017.

