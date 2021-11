Owen Paterson appelle l’inquisiteur parlementaire à démissionner – « Ils doivent tous partir » | Politique | Nouvelles

Le député conservateur, dont la suspension a été retardée grâce à un amendement, demande maintenant à Kathryn Stone, la présidente de la commission qui a signalé son manquement aux règles, de partir. L’ancien secrétaire à l’Environnement, Owen Paterson, faisait face à une suspension de 30 jours de la Chambre des communes après que le Comité indépendant des normes a enquêté et signalé qu’il avait commis une violation « flagrante » des règles sur le « plaidoyer rémunéré ».

Le Comité des normes, dirigé par Kathryn Stone, a constaté que M. Paterson avait enfreint quatre parties distinctes du code de conduite, ce qui a causé « un préjudice important à la réputation et à l’intégrité de la Chambre des communes dans son ensemble ».

Mercredi, les collègues de M. Paterson ont proposé un amendement pour retarder une décision sur la suspension et former une nouvelle commission.

L’amendement a été adopté par la Chambre des communes par 250 voix contre 232 avec 13 députés conservateurs votant contre et 98 qui se sont abstenus de voter.

« Malheureusement, ils n’ont pas fait du bon travail et ont produit un rapport pourri plein d’inexactitudes », a déclaré M. Paterson au Telegraph au sein du comité qui l’a accusé d’actes répréhensibles.

« En ce qui me concerne, ils doivent tous partir. »

Un porte-parole de Mme Stone a déclaré au Telegraph: « Je peux confirmer que le mandat de la commissaire doit se terminer en décembre 2022 et que la commissaire effectuera son mandat complet. »

Le député du North Shropshire est un consultant rémunéré de Randox, une société de diagnostic clinique qui lui paie 8 333 £ par mois pour 16 heures de travail, et Lynn’s Country Foods, un transformateur et distributeur de viande qui lui paie 2 000 £ pour quatre heures de travail tous les deux mois. .

Avec un total de 112 000 £ par an de ces deux sociétés, le député gagne plus de son travail en tant que consultant qu’il ne le fait en tant que membre du parlement.

LIRE LA SUITE: Les travaillistes et le SNP s’engagent à boycotter le nouveau comité

Cependant, le comité de Mme Stone a conclu qu’il n’était pas un dénonciateur.

« Ce qui aurait pu être permis dans un seul cas exceptionnel est devenu la pratique standard de M. Paterson », a conclu le comité.

« Cela pousse la crédulité à suggérer que 14 approches auprès de ministres et de fonctionnaires étaient toutes des tentatives pour éviter un grave tort plutôt que de favoriser Randox et Lynn, même si M. Paterson a pu se persuader qu’il avait raison. »

L’attaché de presse de Boris Johnson a déclaré que le retard serait l’occasion de réformer l’ensemble du système.

«Il ne s’agit pas d’un cas individuel et nous n’avons pas d’avis sur la décision ou ne cherchons pas à annuler la décision.

« Il est avancé que la mise en place d’un mécanisme d’appel renforcerait le régime, et certains membres de la Chambre des communes ont perdu confiance dans le système actuel et nous devons le renforcer et assurer l’équité pour tous les députés. »

Le leader travailliste Keir Starmer a déclaré que toute l’opération était un moyen pour les conservateurs de « fermer le département des ressources humaines » au sein d’un parti où les dirigeants « exonèrent » leurs « compagnons ».

« Je pense que nous savons comment nous l’appellerions : sleaze, une dissimulation », a-t-il écrit dans The Guardian.

Pas plus tard que le mois dernier, les conservateurs ont fait valoir que les règles existantes ne pouvaient pas être réécrites pour durcir les sanctions contre Rob Roberts, un député sanctionné pour harcèlement sexuel qui a été réintégré en tant que membre du parti.