Owen Paterson : Le PM fait face à un test de popularité alors que des élections partielles se préparent pour le siège de Paterson | Royaume-Uni | Nouvelles

Le concours intervient après que M. Paterson a démissionné de son poste de député du North Shropshire la semaine dernière. M. Paterson s’est retiré après qu’il a été découvert qu’il avait enfreint les règles parlementaires sur le lobbying de la commission parlementaire des normes, suscitant la fureur des députés des deux côtés de la Chambre. Après la dispute, l’ancien whip en chef conservateur Mark Harper a exhorté M. Johnson à faire preuve de leadership et à s’excuser à la Chambre des communes.

Il a déclaré: «J’espère que les ministres pourront exclure cela, je pense que ce serait une erreur et des plus regrettables.

« Ils méritent que les décisions soient bien réfléchies et bien fondées et si, à l’occasion, comme à cette occasion, si le capitaine de l’équipe se trompe, alors je pense qu’il devrait venir s’excuser auprès du public et de cette Chambre, c’est la bonne chose à faire pour faire preuve de leadership.

L’ancien député occupait le siège depuis 1997 dans ce qui est considéré comme un siège sûr des conservateurs.

Selon la BBC, l’élection partielle aura lieu le 16 décembre.

En 2019, M. Paterson a remporté le siège avec 35 444 voix, soit 62,7%.

Sélectionné par les travaillistes à l’époque, Graeme Currie n’a remporté que 12 495 voix et a perdu 9% de sa part des voix lors des élections de 2017.

Reform UK a annoncé que Kirsty Walmsley, fille de l’ancien chef du Shropshire Council, Keith Barrow, se présentera aux élections de décembre.

Le chef de Reform UK, Richard Tice, a déclaré : « Étant donné que le dernier député a démissionné au milieu d’un scandale sordide, un candidat comme Kirsty, dont l’intégrité et les normes morales sont irréprochables, est exactement ce dont les électeurs du North Shropshire ont besoin pour aider à restaurer leur foi en notre démocratie.

« Une victoire électorale partielle des libéraux-démocrates enverrait un message puissant aux conservateurs selon lequel les habitants du North Shropshire doivent être écoutés. »

Avant de se retirer, M. Paterson s’était battu contre sa suspension conseillée de 30 jours.

Il a nié tout acte répréhensible et a insisté sur le fait que le processus de suspension avait été injuste.

Le comité a avisé sa suspension après qu’il a été établi qu’il avait fait du lobbying au nom de Randox et Lynn’s Country Foods.

Le gouvernement avait initialement soutenu le député avec des collègues proposant également des amendements pour mettre fin à sa suspension la semaine dernière.

Un amendement, dirigé par Andrea Leadsom, a appelé à la création d’un nouveau comité afin d’enquêter sur l’affaire.

Un deuxième amendement dirigé par le Dr Julian Lewis a été présenté et a appelé à la résolution de l’affaire pour des raisons humanitaires.

Après un tollé généralisé, le gouvernement est revenu sur sa décision et M. Paterson a annoncé sa démission.