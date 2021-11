Owen Paterson : les députés pourraient être interdits d’emplois de consultant en raison d’allégations de sordides conservateurs | Politique | Nouvelles

Le chien de garde parlementaire envisage maintenant d’imposer de nouvelles restrictions aux députés ayant un deuxième emploi, a révélé le Guardian. On pense que cette décision pourrait affecter plus de 30 députés à prédominance conservatrice, dont le chef libéral-démocrate Sir Ed Davey et le président conservateur du comité de 1922, Sir Graham Brady.

Cependant, le Guardian ajoute que les revenus du leader libéral-démocrate sont « utilisés au profit du fils handicapé de Sir Ed ».

Les règles actuelles permettent aux parlementaires d’entreprendre des travaux de conseil mais également de les inscrire au registre des intérêts financiers.

Ils ne doivent pas non plus faire pression sur le gouvernement au nom des entreprises dont ils reçoivent des paiements.

Le Comité sur les normes de la vie publique a recommandé une interdiction similaire pour les députés travaillant comme consultants en 2018.

« Lorsque les députés s’engagent dans des travaux de conseil ou de conseil politique ou parlementaire rémunérés, ils perpétuent potentiellement l’inquiétude du public selon laquelle les députés utilisent leur fonction publique à des fins personnelles en assumant des rôles qui ne leur ont été attribués que parce qu’ils sont députés », a-t-il ajouté. lire.

« Les services de conseil et de conseil en politique, qui représentent une minorité du travail extérieur entrepris par les députés, risquent d’altérer la perception du public de tous les députés, en particulier en ce qui concerne les conflits d’intérêts. »

Mais les rapports suggèrent également que le président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle, 64 ans, pourrait proposer son propre examen.

Cependant, cela en soi pourrait être mal reçu par le Comité des normes multipartites, qui produira son propre rapport sur le code de conduite des députés dans quelques semaines.

La nouvelle d’une éventuelle interdiction du travail de conseil intervient après qu’Owen Paterson, 65 ans, a été reconnu coupable d’avoir enfreint les règles parlementaires par le Comité des normes lorsque l’ancien secrétaire d’Irlande du Nord a engrangé plus de 100 000 £ par an en travail de conseil rémunéré.

Le député favorable au Brexit, qui a été élu pour la première fois aux Communes en 1997, a toujours clamé son innocence, même après sa démission.

« Je ne suis pas en mesure d’effacer mon nom dans le système actuel », a-t-il déclaré.

Dans sa lettre de démission, M. Patterson a ajouté: « J’ai aujourd’hui, après consultation avec ma famille, et avec beaucoup de tristesse décidé de démissionner en tant que député du North Shropshire.

« Les deux dernières années ont été un cauchemar indescriptible pour ma famille et moi.

« Mon intégrité, qui me tient à cœur, a été remise en cause à plusieurs reprises et publiquement.

« Je maintiens que je suis totalement innocent de ce dont on m’a accusé et j’ai agi en tout temps dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques.

« Moi, ma famille et mes proches le savons. Je ne peux pas effacer mon nom dans le système actuel. »

À la suite de la débâcle de Paterson, le soutien à Boris Johnson et au Parti conservateur s’est effondré.

L’avance du parti conservateur sur le parti travailliste de Sir Keir Starmer est tombée de six points à un seul dans le dernier sondage YouGov.