Owen révèle comment les équipes de Chelsea «roulent à la vapeur» malgré le duo «porteur»

L’ancienne star anglaise Michael Owen estime que Chelsea est devenue une équipe ” brutale ” malgré le fait qu’elle ait un ou deux passagers sur le côté.

Les Blues trônent fièrement en tête du classement de la Premier League, avec 13 points en cinq matchs disputés. Seul un match nul 1-1 avec Liverpool a gâché un record de 100%. Et les Reds et Manchester United ont également récolté 13 points lors de leurs cinq premiers matches.

Triomphe 3-0 de dimanche sur Tottenham était une autre excellente démonstration des hommes de Thomas Tuchel. Et de nombreux experts pensent qu’ils sont l’équipe à battre cette saison.

Chelsea et Liverpool ont un bilan identique, ayant marqué 12 buts et encaissé un seul. Owen a été impressionné par les champions d’Europe et a le sentiment qu’ils fonctionnent comme une machine bien huilée à l’heure actuelle.

“Si je pouvais les décrire d’une manière, ce serait: efficace”, a-t-il déclaré à Premier League Productions, par The Mirror. « Ils n’ont pas l’air de concéder quoi que ce soit, ils n’ont pas l’air de marquer cinq ou six buts. Mais ils sont juste brutaux, impitoyablement efficaces pour le moment.

Thiago Silva, N’Golo Kanté et Antonio Rudiger a marqué les buts qui ont abattu les Spurs dimanche. On s’attendait à ce que ce soit un match difficile pour l’équipe de Tuchel, mais ils ont écarté leurs rivaux de la capitale avec une relative facilité.

Romelu Lukaku n’a pas réussi à figurer sur la feuille de match au stade Tottenham Hotspur. Mais l’as géant belge a inscrit quatre buts en cinq sorties.

Et Owen pense qu’il a fait une énorme différence dans la façon dont l’équipe joue.

“Ils ont un avant-centre maintenant [Lukaku], à qui vous vous attendez à causer un danger à chaque fois qu’il récupère le ballon, un point focal auquel ils peuvent le frapper, ils ont des coureurs sur lui, ils peuvent traverser le ballon et s’attendre à ce qu’il soit là », a-t-il ajouté.

Owen vise la paire allemande



Alors que Lukaku a commencé à courir, tous les joueurs des rangs de Stamford Bridge ne brillent pas. Timo Werner continue de lutter devant le but et n’a pas encore trouvé le net en 2021-2022.

L’international allemand n’a marqué que 12 fois en 52 sorties la saison dernière. Compatriote Kai Havertz a également eu ses critiques depuis un transfert d’argent au club en septembre 2020.

Il a révélé des aperçus de sa forme au Bayer Leverkusen mais n’a pas montré la cohérence nécessaire en Premier League. Owen estime que la paire ne fait pas son poids malgré le succès de Chelsea en début de saison.

«Ils transportent en fait un ou deux joueurs qui ne s’entendent pas vraiment; Werner n’a pas encore été une bonne recrue, des points d’interrogation sur Havertz, il continue de le jouer mais j’attends de le voir réaliser de très bonnes performances », a-t-il poursuivi.

“Il y a donc encore quelques joueurs dont vous vous attendez à voir un peu plus, mais même sans eux, ils ne font que rouler à la vapeur.”

