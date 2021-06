Owen Wilson de Loki n’aime pas vraiment les jet-skis autant que vous pourriez le penser

Comme on le voit dans les deux premiers épisodes de Loki, Mobius d’Owen Wilson a une sorte de fascination pour les bibelots et les objets du quotidien – mais bien que les boules à neige et les stylos de marque puissent attirer son attention, il y a une chose qui le passionne davantage. que n’importe quoi : Jet Skis. Dans “The Variant”, le personnage livre ce qui pourrait être décrit comme un soliloque sur les moyens de transport aquatiques, et déplore que plus de temps ne soit pas consacré au respect de leur génialité. C’est un discours véhiculé avec beaucoup de sincérité et de cœur sur une activité que beaucoup de gens apprécient… c’est pourquoi cela peut vous surprendre d’apprendre que l’acteur en vérité n’est pas vraiment un gars de Jet Ski.