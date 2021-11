Owen Wilson épouse Jennifer Lopez dans la bande-annonce de « Marry Me », une comédie musicale romantique

18 novembre 2021 / Publié par : Mieka

Bonnes nouvelles, Jennifer Lopez est de retour à faire ce qu’elle fait le mieux. Ne chante pas ! Elle est de retour sur grand écran et elle regarde Oscar droit dans les yeux et le défie de la snober pour la deuxième fois ! Et Oscar est très confus parce qu’il a vu la bande-annonce de Épouse-moi, et honnêtement, il n’est pas impressionné. On dirait qu’ils ont allumé l’ancien générateur Mad Libs Rom-Com pour celui-ci et qu’ils ont quand même réussi à trouver les réponses les moins imaginatives possibles. La superstar internationale JLo joue un [occupation] superstar internationale (OK, elle chante un peu) qui envisage de l’épouser [occupation] petit ami de la superstar internationale, joué par la superstar internationale Maluma, en direct sur scène mais découvre qu’il triche quelques instants auparavant. Alors elle décide d’épouser le premier schmo qu’elle voit qui se trouve être un [humble occupation] professeur de mathématiques joué par Owen Wilson qui est un [endearing trait] père célibataire. Serait-ce le véritable amour ? Ou serait-ce une excuse pour JLo de défiler en haute couture ? Je suppose que quiconque verra ce film le saura ! Ben Affleck, vous nous le ferez savoir, n’est-ce pas ?

Je veux dire, si nous allons pousser notre imagination assez loin pour acheter JLo comme second avènement de Julia Robert, alors je pense qu’on peut imaginer Owen Wilson comme un père célibataire attentionné. C’est un acteur pour l’amour du ciel ! On lui doit bien ça. Épouse-moi aussi étoiles Sarah Silverman comme [role for 3rd billed player] meilleur ami impertinent. Oh, et ai-je oublié de mentionner que c’est une comédie musicale ? Eh bien, c’est le cas, mais seul JLo peut chanter. Alors OK, elle chante beaucoup. Voici la bande annonce.

Je supplie officiellement Hollywood de relever le défi Owen Wilson Show Us Your Ears. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez eux ? A-t-il été grossièrement défiguré dans un accident dévastateur de Beats by Dre ? Je ne sais pas, peut-être que ça le tuerait littéralement de se faire couper les cheveux. Tout comme sa fille, je ne connais pas sa vie ! Selon Entertainment Weekly, la réalisatrice du film a déclaré que lorsqu’elle a vu le scénario, elle a dit « wow, cela semble d’une certaine manière si intemporel et classique » et l’a comparé à « des comédies musicales hollywoodiennes à l’ancienne avec une touche moderne ». Et cette tournure est que JLo est dedans au lieu d’une star de cinéma. Et ai-je mentionné qu’elle chante ? Apparemment, « les segments musicaux servent de vitrine vocale sérieuse pour les talents de 52 ans ».

Bien que Lopez (dont la carrière hollywoodienne a été largement remarquée pour des comédies romantiques bien-aimées comme The Wedding Planner et Maid in Manhattan) et Maluma se retrouvent en désaccord dans le film, les vrais amis ont collaboré sur un album entier de musique pour accompagner le film. Lopez a laissé tomber le dernier aperçu de l’album jeudi alors qu’elle lançait une nouvelle ballade, « On My Way », aux côtés de la bande-annonce.

Je n’ai même pas pu passer la moitié de On My Way, et vous non plus. Voici donc On My Own de Patti LaBelle à la place. Marry Me sort sur [obvious holiday] La Saint-Valentin.

Tu vois, maintenant, hirsute comme il est, tu peux toujours voir les oreilles de Michael McDonald ! Donc ça peut être fait.

Photo : Youtube