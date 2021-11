« Les rois de Napa » via OWN/Twitter

*OWN a annoncé la date de sortie de son nouveau drame viticole « Les rois de Napa. «

Le réseau a également publié une bande-annonce de premier aperçu mettant en vedette la star de la série Isiah Whitlock Jr. comme Reginald King, le propriétaire d’un vignoble de Napa Valley, en Californie, qui décide soudainement de démissionner, laissant sa famille dans la tourmente.

La nouvelle série très attendue devrait être diffusée en janvier 2022. Découvrez l’aperçu ci-dessous.

Les rois gèrent les choses avec ténacité et vengeance. ?? Rencontrez la famille lors de la première de #KingsofNapa en janvier sur @OWNTV. pic.twitter.com/r5J7ezmlaY – Les rois de Napa (@KingsOfNapa) 16 novembre 2021

Les membres de la famille African American King mènent une vie riche et font la couverture des magazines de société. Mais leur vie bascule lorsque Reginald laisse ses trois enfants diriger l’entreprise familiale. Bien qu’ils adhèrent à l’idée de la famille d’abord, les enfants se poignardent rapidement dans le dos alors qu’ils se disputent tous la première place.

La série met également en vedette Ebonée Noel, ancienne du FBI, dans le rôle d’August King, le frère du milieu et le brillant as du marketing de la famille. Rance Nix incarne Dana King, le frère aîné et le directeur financier avisé de la cave. Karen LeBlanc incarne Vanessa King, la matriarche de la famille qui a abandonné sa carrière pour aider à gérer la cave à Napa avec son mari Reginald King. Yaani King Mondschein incarne Bridgette Pierce, la cousine des frères et sœurs King qui travaille comme gestionnaire de vignoble pour le vin House of Kings. Ashlee Brian incarne Christian King, le plus jeune frère avec swag qui gère l’installation d’embouteillage de la cave mais connaît peu la culture du raisin. Et Devika Parikh incarne Melanie Pierce, la tante d’August qui est maintenant de retour aux États-Unis avec une tempête de feu qui menace de changer la famille King pour toujours.

Lauréat d’un Oscar Matthieu A. Cerise (« Hair Love ») réalise les deux premiers épisodes de la série de l’écrivain et producteur exécutif Janine Sherman Barrois.

« The Kings of Napa » sera présenté en première le mardi 11 janvier 2022 à 20 h HE / PT sur OWN. Regardez la bande-annonce ci-dessous.

https://www.youtube.com/watch?v=1d2VnyXRicg