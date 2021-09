Oxenfree II de Night School diffuse des signaux dans le passé

Capture d’écran : Studio de l’école du soir

Alors que Night School Studio se prépare pour la sortie de Oxenfree II: Lost Signals l’année prochaine, il a ajouté de nouveaux événements effrayants à Oxenfree de 2016. Le retour à la version Steam de ce jeu aujourd’hui (une fois corrigé) vous permettra de découvrir de nouvelles émissions de radio qui font allusion au scénario de la suite.

Si vous n’avez pas joué à Oxenfree original, alors tout d’abord, jouez à l’un des meilleurs jeux vidéo jamais créés ! Hum. De plus, plus immédiatement, il s’agissait d’une aventure narrative sur un groupe d’adolescents passant un week-end sur une île, une ancienne base militaire, dont la rumeur dit maintenant que les jeunes locaux seraient à l’origine de signaux radio effrayants et surnaturels.

Pendant leur séjour là-bas, la réalité commence à se dévoiler, ils se séparent et luttent désespérément pour se frayer un chemin à travers les événements surnaturels qui les affligent. Votre rôle est de contrôler l’un des enfants, Alex, en guidant ses conversations pendant que vous explorez, ce qui permet une variété extraordinaire dans la façon dont tout se déroule. Et maintenant, il y a encore plus de variété là-dedans, avec les signaux radio qui sont au cœur du jeu mis à jour pour inclure des messages mystérieux des antagonistes de la suite. Des antagonistes apparemment si puissants qu’ils peuvent briser le quatrième mur et infiltrer le passé.

Le premier jeu n’avait pas de personnage de méchant sans ambiguïté; les choses sont restées beaucoup plus ésotériques que cela. Il est donc intéressant d’apprendre que lorsque le personnage original Riley reviendra dans sa ville natale cinq ans plus tard pour des affaires de radio plus mystérieuses, il y aura un ennemi plus défini. Il s’agit apparemment d’un collectif appelé Parentage, et vous pouvez obtenir des informations sur ses membres en revenant à Oxenfree via Steam.

C’est une bonne idée, certes, mais quand le directeur du studio Sean Krankel dit à IGN, “Présenter les antagonistes d’une manière intéressante m’a semblé être une chose intéressante et cool à faire au lieu d’avoir une bande-annonce juste centrée sur eux”, je ne peux pas m’empêcher mais pensez: oui, mais j’aurais déjà regardé la bande-annonce.

Des trucs super profonds comme celui-ci sont vraiment amusants, et je peux tout à fait comprendre pourquoi un studio de jeu qui est si fortement dans son jeu voit cela comme l’approche la plus excitante pour taquiner la suite, mais c’est aussi la façon dont le moins de personnes sont va le voir. Rejouer un jeu d’il y a cinq ans est une grande demande de votre public, si vous voulez qu’ils voient ce qui sont essentiellement des publicités ! Et c’est une déception que de ne pas le faire pourrait signifier que vous avez moins de contexte lorsque vous jouez à Oxenfree II de 2022. Là encore, il y a toujours YouTube.