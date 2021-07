Oxford Don explose la rangée de statues de Cecil Rhodes “devrait se concentrer sur le monde universitaire sans omettre l’opinion” | Politique | Nouvelles

Les dons d’Oxford devraient promouvoir l’égalité en faisant connaître les endroits dans le monde où il y a du travail à faire, plutôt que de “faire des crises” sur une statue, a déclaré un tuteur africain à l’Oriel College. Le Dr Marie Kawthar Daouda, du Maroc, a précédemment déclaré que “le signal de vertu anti-Cecil Rhodes avait peu ou pas d’effet” alors qu’elle appelait à “moins d’émotivité” dans la manière dont les universitaires répondent à l’impérialiste britannique. Ses commentaires sont intervenus après qu’une centaine d’universitaires de l’Université d’Oxford ont déclaré qu’ils refuseraient les demandes de cours aux étudiants de premier cycle de l’Oriel College au milieu d’une dispute au sujet d’une statue de Rhodes.

S’adressant à GB News, le Dr Daouda a déclaré: “En tant que tuteur africain ici, je peux voir à quel point l’université est tolérante et inclusive, non pas à cause d’une campagne ou de déclarations, mais parce qu’il y a tellement d’universitaires dévoués qui sont prêts à offrir la meilleure expérience possible à leurs élèves.

« De leur transmettre tout ce qu’ils ont appris pour que les élèves, à leur tour, puissent être des partageurs de savoir et de culture.

“C’est quelque chose sur lequel nous devrions nous concentrer bien plus que d’omettre des opinions.”

Plus tôt ce mois-ci, le Département de politique et de relations internationales (DPIR) de l’Université d’Oxford a également condamné la décision de l’Oriel College de ne pas retirer sa statue de Rhodes de l’extérieur du bâtiment universitaire, affirmant que ses “opinions racistes et patriarcales” étaient en contradiction avec les valeurs de l’Université.

En mai, l’Oriel College a été accusé de “racisme institutionnel” après que son organe directeur a déclaré qu’il ne chercherait pas à déplacer la statue controversée de l’impérialiste britannique de sa position à l’extérieur du collège.

Une enquête indépendante pour examiner l’héritage de Rhodes a été mise en place en juin de l’année dernière après que l’organe directeur de l’Oriel College “a exprimé son souhait” de retirer la statue.

Une majorité de membres de la commission ont soutenu le souhait initial du collège de retirer la statue, mais en mai, le collège a décidé de ne pas le retirer, arguant qu’il y avait « des obstacles considérables ».

