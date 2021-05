Oxford United a battu Portsmouth et Charlton pour les barrages de la Ligue 1

Il y a eu un tournant le dernier jour de la saison de la Ligue 1 alors qu’Oxford United a remporté la dernière place pour les barrages, profitant de la dérapage de Portsmouth.

Les hommes de Karl Robinson ont commencé la journée en septième position et devaient de façon réaliste gagner pour avoir un espoir de promotion. Ils ont tenu leur part du marché avec une victoire 4-0 à domicile contre Burton Albion.

.

L’Oxford de Robinson a perdu lors de la finale des barrages la saison dernière. Peuvent-ils aller mieux cette fois?

Olamide Shodipo et Matty Taylor ont frappé au cours de la première mi-temps, tandis qu’Elliot Lee et Sam Winnall ont ajouté du brillant tard pour aider Oxford à terminer sixième, ce qui complète un redressement remarquable pour une équipe qui était dans la zone de relégation aussi récemment qu’en décembre.

Portsmouth a chuté à la huitième place après qu’Adam Phillips ait marqué le seul but du match pour mériter à Accrington une victoire 1-0 à Fratton Park lors d’une journée décevante pour les hommes de Danny Cowley.

Les faibles espoirs de Charlton dans le top six dépendaient des résultats ailleurs, mais ils ont quand même réussi à terminer sur un sommet avec une victoire 1-0 sur les champions Hull.

Jacob Greaves a traversé son propre filet dans des circonstances malheureuses avec un quart d’heure à jouer alors que Matt Ingram ne pouvait que pousser le centre de Liam Millar sur le défenseur. C’était des célébrations en sourdine à la vallée avec la victoire juste assez pour une septième place.

.

Portsmouth était en pole position pour terminer sixième mais Accrington avait d’autres idées

.

Plus de promotion push heartache pour Pompée

.

Charlton a fait ce qu’il fallait mais avait besoin d’Oxford pour perdre des points aussi

.

Champions Hull a remporté le trophée à The Valley

Les demi-finales des barrages, qui commencent le 18 mai, voient Lincoln affronter Sunderland, tandis qu’Oxford affrontera Blackpool.

Cependant, les Yellows seront sans entraîneur Robinson est au milieu d’une interdiction de quatre matches pour des affrontements lors d’un match à Sunderland en avril. Il a purgé le premier de son interdiction de quatre matches dimanche.

.

Robinson a été expulsé lors de cet affrontement de mauvaise humeur au Stadium of Light

Peterborough a scellé sa promotion aux côtés de Hull plus tôt ce mois-ci et ils ont quitté le troisième rang avec une victoire sensationnelle de 4-1 à Doncaster.

Mohamed Eisa, Niall Mason, Idris Kanu et Ricky-Jade Jones ont marqué en première période pour les hommes de Darren Ferguson qui ont remporté un 26e triomphe de la saison en championnat malgré une consolation de Tyreece John-Jules.

Blackpool s’est assuré de la troisième place avec un succès à domicile limité sur Bristol Rovers déjà relégué avec Ellis Simms marquant le seul but à la 75e minute.

Sunderland et Lincoln sont restés quatrième et cinquième après des matchs nuls discrets à domicile contre Northampton et l’AFC Wimbledon respectivement.

esprit

Lingard fait la lumière sur la farce d’œufs et de farine de “ récupération ” du capitaine Noble de West Ham

crocké

Man United et l’Angleterre transpirent sur la forme physique de Maguire alors qu’Ole fait une mise à jour inquiétante sur les blessures

YVES IT

Le patron de Liverpool, Klopp, “ recherche personnellement ” le personnage du “ successeur de Wijnaldum ”

DÉSACTIVÉ?

Kane “ prêt à dire aux Spurs d’écouter les offres de transfert ” – mais il n’a pas besoin de partir

ACCORD

Man United a déclaré que le club “ ne vendrait pas ” la cible car une alternative à Sancho était recherchée

TEMPS DE CRISE

Rice, en demande, fait son entrée en Ligue des champions alors que la légende de West Ham prévient le club

DANGER

Le PSG pourrait limoger Pochettino cet été si le “ France’s Sunderland ” remportait le titre de Ligue 1

gaffe

Aguero a une pénalité “ pathétique ” de Panenka facilement sauvée par Mendy, l’attaquant s’excuse alors

Les Black Cats semblaient prêts pour une défaite choc jusqu’à ce que Carl Winchester égalise à trois minutes du temps pour annuler l’ouverture tardive de Sam Hoskins pour Town, qui exercera leur métier en Ligue deux la saison prochaine.

Wimbledon a assuré sa survie le week-end dernier et a conclu le mandat avec une impasse à Lincoln, terminant à quatre points de la zone de relégation.

Rochdale a fait ses adieux à la division avec une excellente victoire 3-0 à l’extérieur contre MK Dons après les buts d’Aaron Morley, Jimmy Keohane et Stephen Humphrys en deuxième période.

Un thriller de sept buts a vu Swindon, une autre équipe reléguée, devancer Wigan avec un doublé Scott Twine, ce qui leur a valu des points sur la route.

Hallum Hope et Tyler Smith étaient également sur la bonne voie pour les Robins, qui ont mené 3-1 à une étape après un doublé de Will Keane et le premier match de Curtis Tilt pour les hôtes.

Dans certains des autres rebelles, Ipswich a terminé une campagne frustrante avec une victoire 3-1 sur Fleetwood après que James Norwood, Gwion Edwards et Troy Parrott aient marqué lors de la première demi-heure.

Les buts étaient également à venir à Crewe, qui a battu Shrewsbury dans une rencontre de cinq buts après que Chris Porter ait ajouté au premier doublé de Mikael Mandron.

Vadaine Oliver a inscrit le seul but à Gillingham qui a confirmé une fin de première moitié avec leur victoire serrée contre Plymouth avec les visiteurs potentiellement plus inquiets pour Kelland Watts après avoir été forcé de partir tôt en raison d’une blessure à la tête et il a quitté le terrain sur une civière.