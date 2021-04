Oxycon: Au milieu de la deuxième vague de Covid-19, IISER Bhopal développe un concentrateur d’oxygène abordable

Oxycon peut fournir de 93 à 95% d’oxygène jusqu’à 3 litres / minute de débit.

À un moment où l’Inde connaît une augmentation sans précédent de la demande médicale en oxygène en raison de la deuxième vague mortelle de Covid-19, les innovateurs de l’Institut indien d’éducation et de recherche scientifique (IISER), Bhopal ont développé un concentrateur d’oxygène abordable – Oxycon. Le concentrateur d’oxygène unique en son genre peut être utilisé par les patients s’ils ont besoin d’un apport en oxygène à n’importe quelle étape du traitement Covid-19. Les innovateurs d’Oxycon estiment que l’appareil peut s’attaquer au problème de la pénurie d’oxygène.

Le dispositif, qui ne devrait pas coûter plus de 20 000 roupies, peut fournir de 93 à 95 pour cent d’oxygène jusqu’à 3 litres / minute de débit.

De nombreuses personnes infectées ont besoin d’un apport d’urgence en oxygène et c’est pourquoi la demande d’oxygène médical a augmenté en très peu de temps dans toutes les régions du pays. Les innovateurs de l’appareil ont essayé de le rendre portable, personnalisable et facile à déployer afin qu’il puisse être rendu disponible facilement, même dans les endroits les plus éloignés.

«Il dispose d’un compresseur qui prend l’air ambiant et le fait passer à travers des colonnes ayant un matériau appelé zéolite sous une pression optimisée. Deux de ces colonnes sont utilisées dans des cycles alternés et des vannes à commande électronique sont utilisées à cet effet pour la rendre automatique et fournir une alimentation continue en oxygène », a déclaré l’institut dans un communiqué.

Selon le Dr Mitradip Bhattacharjee – Professeur assistant, Département de génie électrique et d’informatique, IISER Bhopal – ils ont reçu des résultats positifs et afin d’améliorer et de fabriquer le système à grande échelle, ils recherchent activement des collaborations industrielles.

Le dispositif a été développé par le Dr Bhattacharjee avec le Dr Venkateshwar Rao – Professeur assistant, Département de génie chimique; Dr PB Sujit et Dr Santanu Talukdar du Département EECS.

L’Inde a été témoin de plus de 3 lakh nouveaux cas positifs de Covid-19 par jour au cours des derniers jours. Selon les données du ministère de la Santé de l’Union mises à jour lundi, 3,52991 personnes ont été testées positives pour une infection à coronavirus, la plus élevée à ce jour. Avec cela, le nombre total de cas a grimpé à 1,73,13,163 et les cas actifs ont franchi la barre des 28 lakh. Le nombre de décès est passé à 1 95 123 avec un record de 2 812 nouveaux décès en une seule journée, selon les données mises à jour lundi à 8 heures du matin.

