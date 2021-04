Oxygen Express des chemins de fer indiens continue de transporter du gaz vital en mode mission; des détails

Le premier train Oxygen Express a été mis en service le 19 avril 2021, lorsque sept camions ont quitté le capital financier de Vizag pour charger de l’oxygène.

Depuis que le premier train de camions-citernes vides est parti de Mumbai le 19 avril pour Vizag, les chemins de fer indiens ont transporté en toute sécurité plus de 302 tonnes d’oxygène vers divers États du pays, tandis que 154 tonnes d’oxygène sont en route vers des régions privées de gaz, selon le transporteur national. Plus tôt dans la journée, il a été signalé qu’un train Oxygen Express avec quatre camions-citernes de LMO avait atteint la gare de Delhi Cantt depuis Raigarh dans l’état de Chhattisgarh mardi matin. Pour ceux qui résident dans l’état du Maharashtra, un train transportant 44 tonnes d’oxygène dans trois pétroliers a atteint lundi Kalamboli près de Mumbai en provenance de Hapa à Rajkot, Gujarat, selon un rapport de PTI.

Un autre train Oxygen Express transportant 90 tonnes d’OVM dans cinq pétroliers de Bokaro dans le Jharkhand devrait atteindre Lucknow, Uttar Pradesh tôt mardi matin. De Lucknow, un râteau vide partira pour Bokaro pour apporter un autre ensemble de camions-citernes à oxygène. Le transporteur national répond à toutes les demandes reçues des gouvernements des États et pour les exigences supplémentaires en matière de trains d’oxygène, il est en contact permanent avec les autorités respectives. Chaque pétrolier du train Oxygen Express peut transporter près de 16 tonnes d’oxygène médical, a déclaré Indian Railways. Il a ajouté que ces trains circulent à une vitesse d’environ 65 km / h.

Des décès ont été signalés dans tout le pays en raison du manque d’oxygène, et c’est sur la suggestion des gouvernements des États du Maharashtra et du Madhya Pradesh que les chemins de fer indiens ont planifié une politique pour le mouvement de l’oxygène médical liquide dans des pétroliers cryogéniques. Le premier train Oxygen Express a été mis en service le 19 avril 2021, lorsque sept camions ont quitté le capital financier de Vizag pour charger de l’oxygène. Selon le rapport, ces camions étaient chargés sur des wagons plats et transportés jusqu’au lieu de chargement. Depuis, des demandes sont venues de Delhi, Telangana et Andhra Pradesh pour ces trains.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.