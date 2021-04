Oxygen Express: les chemins de fer indiens fourniront plus de 140 tonnes d’oxygène liquide en 24 heures; des détails

Jusqu’à présent, 10 conteneurs contenant environ 150 tonnes d’oxygène liquide ont été transportés au total.

Indian Railways, en mode mission, va livrer plus de 140 MT d’oxygène liquide en 24 heures. Pas moins de neuf pétroliers sont déjà en fuite, dont cinq ont atteint Lucknow la nuit dernière et les quatre autres conteneurs d’OVM qui sont partis de Bokaro devraient atteindre la ville de Lucknow aujourd’hui. Jusqu’à présent, l’Oxygen Express des chemins de fer indiens a été exploité entre Mumbai et Vizag via Nagpur à Nashik ainsi que Lucknow à Bokaro et retour. Selon un communiqué publié par le ministère des chemins de fer le 25 avril 2021, à ce jour, 10 conteneurs contenant environ 150 tonnes d’oxygène liquide ont été transportés au total.

Selon le ministère, un train Oxygen Express transportant quatre camions-citernes (près de 70 tonnes métriques d’OVM) partira ce soir pour la capitale nationale de Raigarh, Chattisgarh. Le transporteur national a également informé le gouvernement de Delhi d’obtenir les camions-citernes. En outre, les chemins de fer indiens sont également prêts pour le mouvement des conteneurs d’oxygène sur les wagons porte-conteneurs de Durgapur à Delhi. Les chemins de fer indiens dirigés par Piyush Goyal sont tout à fait prêts à transporter de l’oxygène sur ces itinéraires ferroviaires:

Pour la livraison de plus d’OVM à l’état du Maharashtra, le transporteur national a prévu de transporter de l’oxygène de Jamnagar à Mumbai ainsi que pour Nagpur / Pune de Vizg / Angul. a cartographié l’itinéraire d’Angul à Secunderabad.Pour l’Andhra Pradesh, Indian Railways a décidé de transporter l’OVM de la vacance Angul à Vijayawada.Pour l’état du Madhya Pradesh, le transporteur national a cartographié l’itinéraire de Jamshedpur à Jabalpur pour le transport d’OVM.

Étant une cargaison cryogénique, l’oxygène liquide a diverses limitations telles que la vitesse maximale à laquelle il peut être transporté, l’accélération et la décélération maximales ainsi que les restrictions de chargement telles que la disponibilité des camions-citernes d’oxygène liquide, des rampes de chargement, etc. En outre, en raison de divers RUB et FOB , la cartographie d’itinéraire prend également en charge les dégagements maximum disponibles le long de l’itinéraire.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.