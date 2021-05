Oxygen Express: les chemins de fer indiens fournissent plus de 9 000 tonnes d’oxygène à travers le pays; des détails

Jusqu’à présent, environ 150 trains Oxygen Express ont terminé leur voyage et apporté des secours dans divers États.

Les chemins de fer indiens continuent de livrer de l’oxygène médical liquide (OVM) dans divers États! Travaillant 24 heures sur 24 au milieu de cette crise de covid, le transporteur national apporte un soulagement en livrant le gaz de survie à divers États à travers le pays. Jusqu’à présent, les trains Oxygen Express des chemins de fer indiens ont livré plus de 9440 tonnes de LMO dans près de 590 pétroliers dans divers États, selon un communiqué publié par le ministère des chemins de fer le 16 mai 2020. À ce jour, environ 150 trains Oxygen Express ont terminé leur voyage et a apporté un soulagement à divers États. Jusqu’au moment de cette déclaration, pas moins de 12 trains Oxygen Express chargés étaient en circulation avec plus de 970 MT d’OVM dans 55 camions-citernes.

Les États du sud du Kerala, du Karnataka, du Tamil Nadu, du Telangana et de l’Andhra Pradesh ont récemment bénéficié d’une forte augmentation de l’approvisionnement en oxygène grâce à plusieurs trains Oxygen Express livrant leurs chargements. Incidemment, la région de la capitale nationale (RCN) a traversé la livraison de plus de 5 000 tonnes d’oxygène pour une distribution ultérieure. Au cours des derniers jours, les trains Oxygen Express livrent chaque jour environ 800 tonnes de LMO à la nation. L’état du Kerala a reçu son premier train Oxygen Express avec 118 tonnes de charge à Ernakulam.

Selon le ministère, 521 MT d’oxygène ont été déchargées dans le Maharashtra, 430 MT dans le Madhya Pradesh, environ 2525 MT dans l’Uttar Pradesh, 1228 MT dans l’Haryana, 40 MT au Rajasthan, 389 MT à Telangana, 361 MT au Karnataka, 118 MT au Kerala, 200 MT dans l’Uttarakhand, 116 MT dans l’Andhra Pradesh, 151 MT au Tamil Nadu et plus de 3320 MT à Delhi. Le ministère a en outre déclaré que les trains Oxygen Express plus chargés devraient probablement commencer leur voyage plus tard dans la nuit. Différents itinéraires avec des emplacements d’approvisionnement en oxygène ont été cartographiés par les chemins de fer indiens et il se tient prêt à tout besoin émergent des États. Les pétroliers sont fournis par les États aux chemins de fer indiens pour apporter des OVM.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.