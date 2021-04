Oxygen langar dans le Gurdwara de Ghaziabad! Une ONG offre de l’oxygène gratuit aux patients Covid

Le langar oxygène a été installé dans les locaux du gurdwara par l’association à but non lucratif Khalsa Help International. (Image représentative: IE)

Pour les patients atteints de Covid-19, un «langar à oxygène» a été mis en place dans un gurdwara situé à Indirapuram à Ghaziabad. L’oxygène peut être utilisé gratuitement par les patients qui ont besoin du gaz vital. Le langar oxygène a été installé dans les locaux du gurdwara par l’association à but non lucratif Khalsa Help International. Le service est disponible 24h / 24 et 7j / 7 et peut accueillir environ 80 personnes à la fois. Le fondateur de l’organisation à but non lucratif et président du comité gurdwara, Gurpreet Singh Rummy a été cité dans un rapport d’IE disant qu’à l’heure actuelle, ils n’offrent pas de remplissage de bouteilles d’oxygène ou à emporter, donc les patients sont tenus de venir au gurdwara pour profiter le service.

Selon Rami, ce service a été lancé il y a environ huit jours pour aider les patients positifs au covid qui ont besoin d’oxygène et qui ne peuvent trouver le gaz nulle part. Une tente a été installée dans une zone de 500 mètres dans les locaux du gurdwara pour eux et dispose d’un pipeline reliant 2 à 3 grandes bouteilles d’oxygène. Dans les locaux du gurdwara, environ 25 lits ont été conservés où les patients covidés peuvent se reposer et stabiliser leur taux d’oxygène. En outre, pour les patients qui ne peuvent pas entrer dans les locaux, les volontaires peuvent transporter des bouteilles d’oxygène dans leurs voitures, a-t-il déclaré.

Le fondateur de l’ONG a en outre déclaré que lorsqu’un patient entre, son niveau d’oxygène est vérifié à l’aide d’un oxymètre et est immédiatement placé dans un lit. Des gens sont venus dans les locaux du gurdwara d’aussi loin que Kanpur et Ludhiana. De l’oxygène est fourni à l’ONG à partir d’endroits du Pendjab, de l’Uttarakhand et du Rajasthan avec des volontaires qui s’y rendent pour récupérer les bidons. Au Langar, environ 150 volontaires apportent leur soutien, a-t-il déclaré.

Selon Rami, dans les prochains jours, leur capacité serait améliorée pour accueillir environ 100 patients à la fois. Environ 4 000 personnes sont venues dans le langar au cours des huit derniers jours pour obtenir de l’oxygène. Les patients qui visitent les locaux peuvent y rester aussi longtemps qu’ils le souhaitent jusqu’à ce que leur niveau d’oxygène soit stable et qu’ils soient aptes à voyager pour trouver un lit dans un hôpital. Si, après avoir quitté les locaux du gurdwara, leur niveau d’oxygène redescend, les patients peuvent rentrer et l’ONG les aidera, a-t-il dit.

